藍基層要韓國瑜大破大立 網：吳敦義起戒心防韓？

吳敦義(左)和韓國瑜(右)。圖為吳敦義幫韓國瑜競選畫面。（林宏聰攝）

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中時電子報
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國民黨主席吳敦義曾邀前台北縣長周錫瑋擔任國民黨副主席，但後來不了了之。有網友認為，吳敦義之所以寧可提名副主席周錫瑋，也不願讓韓在黨中央有個名分，就是因為吳敦義已經嗅到韓國瑜對黨中央的威脅性。

今年年初，國民黨中央黨部鬧人才荒，許多要職久缺未補。吳敦義為應對2020總統、立委選舉，邀請周錫瑋擔任副主席。周錫瑋沉潛多年，去年參加新北市長初選雖未被提名，但全台輔選走透透，談話具感染力，很受基層期待。但是，這項人事公布後，至今似乎不了了之。

對於這項人事案，網友xeloss就在批踢踢發文表示，（國民黨）高層那票人不想韓出來選（2020總統大選），他認識不少基層藍軍可是很High的，這股韓流甚至感染不少派系不明顯的藍軍立委。在他觀察看來，藍軍基本上已經對現有的宮廷政治架構厭煩，想要大破大立。韓在高雄市長選戰橫空出世逆轉勝，給了這些希望國民黨改變的人出現寄望的對象。

該網友更表示，吳敦義大概也聞到這股風向了，因此寧可補提名副主席周錫瑋(後來見光死)，也不願讓韓在黨中央有個名分(增補黨副主席)。同樣都是百里侯，郝龍斌在台北市長就沒有這種威脅性，所以他在馬英九到吳敦義(中間歷任朱立倫和洪秀柱)的黨主席任內，副主席頭銜不因換老闆(黨主席)就被拉下。

至於韓國瑜會不會選2020，該網友認為，韓不會出來選2020的，韓這個人有政治倫理，而且沒有拿回政權非我不可的心態。現在是一票藍軍把希望放在他身上，同時希望瓦解從後李(登輝)時代架構起的國民黨現代宮廷政治架構，開始在吹捧韓國瑜拱他出來選2020。朱吳王包括已經幹過總統的馬英九，都是後李時代步入黨中央的代表人物(中國國民黨中央委員會)。跟橫空出世的草莽硬漢韓國瑜根本是兩種型態養成的藍軍政治人物。

該網友表示，簡單說韓越往黨中央爬，對現有國民黨高層的領導是不樂見的，但現在又不能不無視這股韓流。2020韓無疑是黨內的King Maker，他往誰靠，在黨內初選影響甚鉅，這也是老王為何嗅到機會，想來賭最後一把試試手氣拚大位了(包括丟出風向球有機會四年就好)。畢竟2018高雄市長他在地幫了韓不少，韓又重人情，只是看韓怎麼去拿捏分寸。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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