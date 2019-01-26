三重立委補選激烈 鄭世維、余天不約而同走訪市場

2019年01月26日 11:23 中時 陳俊雄

民進黨立委候選人余天清晨至三重「大台北批發市場」掃街拜票並與攤商合影。（引自余天臉書）

天氣雖然寒冷，新北市第三選區立委補選選戰選情卻持續增溫，藍綠陣營不約而同把「市場」列為今天的重點行程。綠營老將余天直搗對手鄭世維的老巢，清晨6點就來到三重「大台北批發市場」掃街拜票，藍營戰將鄭世維則是請來立委柯志恩為他助陣，前往力行市場採辦年貨的民眾拜年，27日將請來前總統馬英九陪同到大同市場、三和市場發送春聯。

回鍋參選三重區立委的余天，今天上午6點在新北市蔬菜商業同業公會王理事長帶領下，前往「大台北批發市場」掃街拜票，並逐一向攤商和民眾致意，攤商也贈送象徵好彩頭的菜頭並高呼凍蒜。

余天表示，今天天氣雖然很冷，但市場內的大家卻是非常溫暖，握過一雙一雙的手，除了可以感受大家的熱情，也能感受攤商們的辛苦。對於這次補選，余天則是表示非常有信心，由於先前就曾當過三重立委，一直以來都有持續在三重地方拜訪，也希望鄉親能繼續支持，讓他延續最優質服務。

鄭世維則是在太太及國民黨立委柯志恩陪同下，前往力行市場向採辦年貨的民眾拜年，也受到現場民眾的熱烈歡迎，還有攤商丟下手邊生意只為了給鄭世維一個擁抱。

鄭世維表示，除了今天有柯志恩委員前來助陣，明天馬英九總統也要陪同他來到三重大同市場、三和市場發送春聯，也有許多國民黨籍的議員也將會先後陪他走遍三重，當然現在也正在和韓流韓市長接洽，希望早日確定韓國瑜助選行程。

鄭世維還打趣說，現在正在跟韓市長接洽中，如果韓市長還沒有辦法過來，「看看他的紅包能不能先來」。

(中時 )