三重立委補選激烈 鄭世維、余天不約而同走訪市場

國民黨立委候選人鄭世維上午在立委柯志恩陪同下前往三重力行市場向民眾拜票。（陳俊雄翻攝攝）

友善列印
中時
民進黨立委候選人余天清晨至三重「大台北批發市場」掃街拜票並與攤商合影。（引自余天臉書）

天氣雖然寒冷，新北市第三選區立委補選選戰選情卻持續增溫，藍綠陣營不約而同把「市場」列為今天的重點行程。綠營老將余天直搗對手鄭世維的老巢，清晨6點就來到三重「大台北批發市場」掃街拜票，藍營戰將鄭世維則是請來立委柯志恩為他助陣，前往力行市場採辦年貨的民眾拜年，27日將請來前總統馬英九陪同到大同市場、三和市場發送春聯。

回鍋參選三重區立委的余天，今天上午6點在新北市蔬菜商業同業公會王理事長帶領下，前往「大台北批發市場」掃街拜票，並逐一向攤商和民眾致意，攤商也贈送象徵好彩頭的菜頭並高呼凍蒜。

余天表示，今天天氣雖然很冷，但市場內的大家卻是非常溫暖，握過一雙一雙的手，除了可以感受大家的熱情，也能感受攤商們的辛苦。對於這次補選，余天則是表示非常有信心，由於先前就曾當過三重立委，一直以來都有持續在三重地方拜訪，也希望鄉親能繼續支持，讓他延續最優質服務。

鄭世維則是在太太及國民黨立委柯志恩陪同下，前往力行市場向採辦年貨的民眾拜年，也受到現場民眾的熱烈歡迎，還有攤商丟下手邊生意只為了給鄭世維一個擁抱。

鄭世維表示，除了今天有柯志恩委員前來助陣，明天馬英九總統也要陪同他來到三重大同市場、三和市場發送春聯，也有許多國民黨籍的議員也將會先後陪他走遍三重，當然現在也正在和韓流韓市長接洽，希望早日確定韓國瑜助選行程。

鄭世維還打趣說，現在正在跟韓市長接洽中，如果韓市長還沒有辦法過來，「看看他的紅包能不能先來」。

(中時 )

藍基層要韓國瑜大破大立 網：吳… 總統首巡布袋 「救難王」喜相逢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。