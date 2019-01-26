網紅熱門打卡點！5處燈會前搶先逛絕美景點

2019年01月26日 11:37 中時電子報 戴安瑋

棧貳庫遊樂設施，網紅熱門打卡點。（圖/戴安瑋攝）

今年台灣燈會將舉辦第30周年，也首度在屏東舉行，三大燈區分布在屏東、東港、大鵬灣，從2月19日到3月3日共有13天外，已有不少民眾計畫在農曆春節連假中，先探訪附近景點、網美打卡點。觀光局說，民眾搭高鐵到高雄站後，租車或搭客運從高雄玩到屏東，二天一夜或三天兩夜，玩不完。

觀光局茂林國家風景區管理處強力推薦5處超值得遊玩、打卡景點，如下:

位於高雄港二號碼頭的棧貳庫。（圖/戴安瑋攝）

1、漫遊高雄棧貳庫（白色旋轉木馬熱門打卡點）：棧貳庫位於高雄港二號碼頭，前身為日人於大正三年（1914年）在新濱町岸壁興建之磚牆瓦頂單層小型倉庫，為砂糖出口專用倉庫。二次世界大戰期間遭受美軍轟炸破壞，1962年港務局以鋼筋混凝土柱結合力霸鋼架改建為可容納三千公噸雜貨的新式倉庫，是當年堆儲香蕉的主要空間。倉內無柱的壯觀樣貌為最大特色，曾見證台灣經濟蓬勃起飛的榮景，2003年經高雄市府公告為歷史建築。

2017年起為活化這幢55年的老倉庫，由高雄港區土地開發公司擘畫營運內容，台灣港務公司斥資重修。保留原貌的力霸鋼架屋頂、老牆、門窗，自然煥發文化風華。而為紀念被拆除的東側24米倉體，特別打造「棧前屋」桁架結構意象。旅客也可搭乘渡輪到對岸的旗津，半小時一班、8分鐘就能抵達。

2、衛武營國家藝術文化中心：荷蘭建築師法蘭馨•侯班（Francine Houben）以「榕樹下的人文美學」為理念，將衛武營國家藝術文化中心的一樓公共空間規畫沒有大門、沒有圍籬，民眾可以24小時不受阻礙地走進來的｢榕樹廣場」，法蘭馨更同時在屋頂開了許多天井窗，讓自然光線與微風溫柔輕盈地透進來，使榕樹廣場極具穿透感，為眾人提供遮蔽豔陽與風雨的場地，亦成為舉辦即興表演與非正式演出的最佳舞臺。

衛武營國家藝術文化中心佔地9.9公頃，場館3.3公頃，為全世界最大單一屋頂劇院；擁有台灣唯一的葡萄園式音樂廳；推有亞洲最大管風琴，9085支音管。

禮納里有台灣的普羅旺斯之稱。（圖/戴安瑋攝）

3、漫遊「禮納里」：瑪家鄉、三地門鄉及霧台鄉在歷經八八風災重大災情後，政府將這三區鄉民遷至瑪家農場安置，透過世界展望會援建瑪家農場永久屋興建，並命名為「禮納里Rinari部落」，意為「我們一起走，大家一起往那兒去的地方」。

現禮納里有483戶，在部落幹部努力下，打造成台灣的普羅旺斯，提供住宿體驗，讓民眾實際感受禮納里獨有的人文史及環境。

山川琉璃吊橋。（圖/戴安瑋攝）

4、漫遊山川琉璃吊橋（含鞦韆、射箭、吊橋）：2015年12月26 日正式啟用的山川琉璃吊橋，橫跨隘寮溪、坐落於屏東三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村之間，全長約262公尺、離地高度約45公尺，啟用後目前為台灣最長的吊床式吊橋，瑪家端進出口位在台灣原住民文化園區、三地門端進出口毗鄰富谷灣餐廳。

橋梁設計由原住民藝術大師撒古流．巴瓦瓦隆設計，採用排灣族與魯凱族的琉璃珠為發想，以琉璃珠鑲崁在橋梁兩側、夜間搭配光雕造景，並在吊橋引道上規劃原住民文化的32面故事牌；橋梁兩端各設有一座大型巨石裝置，以番薯芋頭象徵族群融合，另有三地門地磨兒國小與瑪家北葉國小學生的馬賽克藝術創作。

每年冬季成千上萬的紫斑蝶遠渡重洋，到茂林棲息。（圖/觀光局提供）

5、茂林賞蝶：每年冬季成千上萬的紫斑蝶遠渡重洋，到此地棲息。當冬日清晨，第一道曙光降臨於茂林紫蝶幽谷時，沉睡中的紫斑蝶就會被喚醒，並開始熱烈的追逐著那穿透樹冠、林間投射的光線，時而一動也不動的展示著牠的幻色彩衣，時而高高低低的在山谷裡穿梭飛行，不僅為遊客提供一個最佳的生態旅遊去處，也為冬日帶來些許暖意。

紫斑蝶為罕見冬蝴蝶，每年冬季時，會不約而同飛抵茂林的紫蝶幽谷越冬，茂管處每年12月至隔年3月假日每日受理網路預約賞蝶的遊客。值得一提的是，茂林國家風景區管理處前的桃花心木林道，長2公里，從日據時代種植迄今，已有近百年歷史，走在林道間，讓人心曠神怡。

(中時電子報)