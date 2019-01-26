2018年大陸進口美豬大幅下降

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中時
李文輝

海關資料25日顯示，由於在美陸貿易戰中大陸政府對豬肉徵收了高額關稅，大陸從美國進口的豬肉在2018年減少了一半以上。這55％的降幅包括了豬肉和內臟。而美國此前占大陸豬肉進口額的三分之一左右。路透社根據大陸海關總署資料包道說，美國的運出的豬肉下降了58％。

美國之音報導，大陸是全球豬腳、豬耳朵、豬肘和豬內臟等其它產品的主要買家，這為美國加工企業提供了收入來源，而美國加工企業在美國國內幾乎無法銷售這些產品。2017年的資料顯示，美國加工企業在海外銷售的每10支豬蹄中，就有9支銷往大陸。

大陸是世界上最大的豬肉生產國和消費國，也是全球最大的豬肉進口國。由於豬肉廣受百姓喜愛，大陸正從國外進口更便宜的豬肉以增加供應。大陸2017年的豬肉進口總額約為40億美元。

然而美國對大陸的豬肉銷售額卻大幅下降。因為去年北京對其豬肉產品加徵了兩輪貿易關稅，使得美國冷凍豬肉的關稅總額達到62％。

海關資料顯示，大陸增加了一些較小供應商的內臟供應。與此同時從巴西進口的高級豬肉更是飆升至15萬零116噸，是2017年進口額的3倍多。西班牙和德國是高級豬肉的最大供應國，兩國的發貨量均超過20萬噸。

美陸兩國的貿易爭端對巴西來說是好事一樁。此前因為該國豬肉存在一種違禁飼料添加劑的問題，其主要買家俄羅斯在2017年底限制了從巴西進口豬肉。

分析人士認為，由於非洲豬瘟的影響，大陸對豬肉進口的需求可能會在2019年下半年上升。

(中時 )

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