總統首巡布袋 「救難王」喜相逢小英

總統蔡英文巡視布袋海巡隊。（廖素慧攝）

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總統蔡英文巡視布袋海巡隊，致贈紅包加菜金，隊長李松樵代表受贈。（廖素慧攝）
總統蔡英文巡視布袋海巡隊，分隊長陳進益（穿橘色制服者）欣喜近距離見總統。（廖素慧攝）
總統蔡英文巡視布袋海巡隊，致贈春聯及福袋，隊長李松樵代表受贈。（廖素慧攝）
布袋海巡隊分隊長陳進益救難無數，被同事稱為「救難王」。（廖素慧攝）

總統蔡英文拚「接地氣」，26日到嘉義布袋海巡隊視察海上防檢工作，贈送春聯、紅包袋、福袋，海巡隊弟兄欣喜海巡隊成立21年來第1次有總統參訪親贈春聯及春節加菜金，甫獲全國模範公務人員表揚的「救難王」分隊長陳進益，連續2次面見總統，十分開心。

海巡署第13隊（布袋海巡隊）分隊長陳進益負責帶編號3563海巡艇，106年4月7日往返於布袋、澎湖的凱旋3號，從澎湖返回布袋港，途中發生火燒船，陳進益帶隊救出船上全部人員346人，獲選當年「模範海巡人員」，107年11月30日行政院頒獎表揚為「全國模範公務人員」，今年1月7日受邀到總統府接受總統蔡英文表彰。

陳進益說，沒想到小英總統會到布袋海巡隊慰勞及視察，1個月內接連面見總統2次，而且總統又剛巧上他帶的3563巡艇，他能近距離為總統介紹巡艇設備，一連串巧合讓他真的很驚喜。

陳進益服務海巡署26年，曾在澎湖、淡水、台南的海巡隊服務，擱淺、碰撞等海難救助、海洋汙染、保育、查緝等工作都經歷過，執勤認真，又奮發上進，目前攻讀警察大學警察政策研究所博士班，屢次冒險犯難完成任務，救人無數，被同事封為「救難王」。

蔡英文總統由海巡署長李仲威、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘陪同，今天到海巡署第13海巡隊（嘉義布袋海巡隊）巡視，針對春節非洲豬瘟防疫、走私查緝等工作做重點指示，要求海巡檢疫務必全面加強，以防堵非洲豬瘟疫情及不法走私。

第13海巡隊隊長李松樵說，該隊7部巡艇全部投入春節防檢任務，防檢都是離岸進行，用雷達監控所有進出船舶，在海上即做防檢，春節期間對所有船一律加強檢疫，尤其非洲豬瘟是重中之重。

(中時 )

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