NBA》死守哈登無效！火箭超驚險氣走暴龍

2019年01月26日 11:50 中時電子報 黃及人

James Harden closing out games on defense, shuts down Kawhi. pic.twitter.com/OKKO9dkyaq — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月26日

整場比賽擺明就要死守「大鬍子」哈登的暴龍，還是沒法偷走客場勝利！儘管暴龍努力壓制哈登得分破壞力，讓他全場「只」拿35分，甚至擁有絕殺機會，可惜暴龍最後仍以119比121飲恨輸給地主火箭，代表死守哈登戰術無效。

眼看打到最後1分多鐘，暴龍仍落後火箭11分之多，大局看來已經底定，沒想到接下來里歐納德、丹尼格林與席亞卡接連投進三分球，轉眼縮小差距到2分，甚至暴龍還有最後一擊機會，可惜里歐納德三分出手落空，暴龍無緣絕殺。

哈登全場投25中9，含三分球投15中2，整體手感確實不如前幾場犀利，但他充分掌握罰球，全場罰15全進，讓他得以延續連續得分破30紀錄到22場，且有7助攻、2籃板、1火鍋，但火箭26日驚險保住主場勝利並非只靠他。

艾瑞克戈登也摘24分，剛來火箭報到沒多久的「半獸人」法瑞德，更有21分、14籃板的優異內線表現，塔克18分，小瑞弗斯13分、6助攻。火箭主控保羅確定將於28日宣告傷癒歸隊，屆時火箭整體戰力將更強大，也更全面平均。

「輪休」快10天的暴龍明星前鋒里歐納德，也在26日宣告復出，貢獻全隊最高32分，外加7籃板、5助攻，席亞卡與丹尼格林各有22分，可惜暴龍主控羅瑞狀態低迷，全場投9中2、僅拿9分，也讓暴龍無法真正扭轉戰局。

(中時電子報)