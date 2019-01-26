MLB》球迷喊要馬恰多！白襪總管回應了

2019年01月26日 11:52 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

白襪今天（26日）舉辦球迷大會，當介紹到總管漢恩(Rick Hahn)時，球迷此起彼落喊著馬恰多（Manny Machado），漢恩雖未明確談到願意提供給馬恰多的合約價碼，但他回應，會持續與自由球員協商。

去年季末白襪就傳出同時向競逐馬恰多與哈波（Bryce Harper）這2位頂級自由球員，面對這2位都想追求超越2014年史坦頓（Giancarlo Stanton）的13年2.25億美元（約100億台幣）史上大約的球員，白襪也展現十足誠意。

外傳白襪提供8年超過2億美元（約61億台幣）的合約給馬恰多，另外還大打親友牌，一口氣簽下他的大舅子阿隆索（Yonder Alonso）與好友傑伊（Jon Jay）。不僅如此，白襪一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）也曾在冬季會議結束後拜訪馬恰多，說服他加入白襪。

不過現在看來，馬恰多與哈波似乎都沒有要和白襪簽約的跡象，在今天的球迷大會上，記者問到球隊願意開多高的價碼讓馬恰多穿上白襪球衣時，總管漢恩並未正面回應。

漢恩表示，他明白若沒在自由市場捕獲大魚，一定會讓大家很失望，「我們仍在協商，且對象是優秀的頂級球星，不論如何接下來我們都會持續溝通，這件事我們從2年前就開始做了，我們會盡可能尋找優秀的球員，而且不只1位。」

雖目前還沒有好消息傳出，但這對白襪而言已是顯著的進步，畢竟去年球季結束時沒人想到他們可以在進入重建的第3年就追求這樣的自由球員。

(中時電子報)