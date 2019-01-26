MLB》球迷喊要馬恰多！白襪總管回應了

馬恰多（Manny Machado）。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

白襪今天（26日）舉辦球迷大會，當介紹到總管漢恩(Rick Hahn)時，球迷此起彼落喊著馬恰多（Manny Machado），漢恩雖未明確談到願意提供給馬恰多的合約價碼，但他回應，會持續與自由球員協商。

神秘球隊就是它！教士想買馬恰多與瑞爾穆托

去年季末白襪就傳出同時向競逐馬恰多與哈波（Bryce Harper）這2位頂級自由球員，面對這2位都想追求超越2014年史坦頓（Giancarlo Stanton）的13年2.25億美元（約100億台幣）史上大約的球員，白襪也展現十足誠意。

外傳白襪提供8年超過2億美元（約61億台幣）的合約給馬恰多，另外還大打親友牌，一口氣簽下他的大舅子阿隆索（Yonder Alonso）與好友傑伊（Jon Jay）。不僅如此，白襪一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）也曾在冬季會議結束後拜訪馬恰多，說服他加入白襪。

不過現在看來，馬恰多與哈波似乎都沒有要和白襪簽約的跡象，在今天的球迷大會上，記者問到球隊願意開多高的價碼讓馬恰多穿上白襪球衣時，總管漢恩並未正面回應。

漢恩表示，他明白若沒在自由市場捕獲大魚，一定會讓大家很失望，「我們仍在協商，且對象是優秀的頂級球星，不論如何接下來我們都會持續溝通，這件事我們從2年前就開始做了，我們會盡可能尋找優秀的球員，而且不只1位。」

雖目前還沒有好消息傳出，但這對白襪而言已是顯著的進步，畢竟去年球季結束時沒人想到他們可以在進入重建的第3年就追求這樣的自由球員。

(中時電子報)

NBA》死守哈登無效！火箭超驚險… NBA》找替死鬼？詹皇團隊傾向開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。