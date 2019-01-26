陸客攜肉入境拒繳20萬 3小時內遭火速遣返

自香港入境的旅客攜帶火腿腸入境，未主動申報遭罰。（圖由防檢局提供）

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旺報
賴志昶

非洲豬瘟中央災害應變中心25日表示，25日開始實施針對外來人口自過去3年有發生非洲豬瘟的地區違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元以上且無法當場繳清金額者，拒絕其入境；25日晚間一位經由香港來臺的大陸籍旅客經裁罰20萬元後，因未當場繳清罰款，為首位被拒絕入境的違規者。

應變中心指出，這一位來自香港的大陸籍旅客搭乘港龍航空KA454航班，當天下午6點左右抵達高雄小港機場，攜帶雞肉與豬肉成分火腿腸0.12公斤未主動申報，遭財政部關務署高雄關查獲移送防檢局高雄分局裁罰新臺幣20萬元，該火腿腸留存送檢；該名旅客因未繳清罰款，依新措施已拒絕其入境，並移由移民署國境事務大隊遣返出境，於同日晚間搭乘21：15港龍航空KA457航班返回香港。該名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境臺灣。

應變中心說，自發生非洲豬瘟的國家違規攜帶豬肉類產品入境，因豬肉類產品有高度傳播疫病風險，經認定為違禁物，有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，所以依據入出國及移民法第18條規定，拒絕其入境．前述措施實施前已出境未繳納罰鍰者，將由防檢局於繳納期與催繳期滿時，分別行文內政部移民署及外交部領事事務局，以辦理拒絕其再入境與簽證不予核發等相關事宜。

應變中心說稱，前項拒絕入境措施所稱外來人口，排除我國國民、取得居留身分及大陸地區人民停留期限達6個月以上者，因為這些對象都能夠有效執行後續催繳及強制執行。

(旺報 )

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