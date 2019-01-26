赴日旅客注意！流感肆虐已達213萬「警報層級」

2019年01月26日 12:07 中時電子報 馮英志

近期計畫赴日旅行的民眾注意！日本厚生勞動省25日表示，推估日本流感患者數已達約213萬人，每一所醫療機構平均流感患者數高達53.91人，接近上一季大流行水準。國人赴日旅遊記得勤洗手，並確實戴上口罩。

日本厚生勞動省表示，推估日本流感患者數已達約213萬人，每一所醫療機構平均流感患者數高達53.91人。

根據朝日新聞報導， 厚生勞動省表示，推估全日本流感患者數已達約213萬人，比前一週增加約49萬5000人；從患者年齡別來看，最多的族群是5到9歲兒童，約35萬4000人。從地域別來看，每個醫療機構流感患者最多的是愛知縣，其次依序是埼玉縣、靜岡縣、茨城縣、福岡縣、高知縣、福井縣、千葉縣等。

當前全日本共有6274所托兒所、幼稚園、小學、國中及高中，因應流感而採取全校停課或部分年級與班級停課措施，此數據是上週583所的近11倍。厚生勞動省呼籲，為預防流感，民眾應勤洗手並確實戴上口罩。

另外，有日本民眾反映部分流感患者有異常行為現象。日本22日發生一起已感染流感的女性上班族不慎跌落鐵道遭電車撞死的意外，警視廳研判有可能是因身體不適而意外跌落，雖然不知摔落月台是否跟得到流感有關，讓不少日本網友產生聯想。據了解，有人目擊到女性在月台時而咳嗽不止、時而目光呆滯地走動，隨後彷彿失足般從候車列隊前方跌落。

網路上也不少人貼文，指小孩吃了治療流感藥物而出現異常行為，例如穿著衣服直接走進浴缸裡、發出令人害怕的喊叫聲還走來走去等。這些異常行為中，最多的是暴衝，但也有因為興奮而想跳窗或是到處亂走的情況，目前仍不清楚這些異常行為跟服藥有沒有關係。

厚生勞動省表示，上一季流感患者被確認出現異常行為的共有95件。服用治療流感藥物後從大樓摔落等死亡的人數，到上一季為止的9年間共有9人。

(中時電子報)