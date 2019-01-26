傳統年菜熱量高消耗得跑操場103圈

2019年01月26日 12:28 中時 林周義

圍爐吃年菜是家家戶戶的重要習俗之一，然而傳統年菜高油、高糖、高熱量，一不小心就暴露在三高、心血管疾病等風險中。有鑑於此，國健署設計出一套健康年菜的範例，將一人份的熱量控制在800大卡，讓民眾無負擔過好年。

體重60公斤的成人，每日需要的熱量約1800大卡，一餐需控制在700大卡左右。傳統年菜常見佛跳牆、米糕、芋泥、蹄膀等，一餐就破2600大卡。國健署社區健康組組長林莉茹表示，以60公斤的成人為例，超出的熱量至少得跑操場103圈（約31公里）才能消耗。

以一桌6人份的餐點為例，2480克的佛跳牆，熱量約2532大卡；1000克的米糕，約2607大卡；芋泥在製作時，需加入大量糖分，600克的熱量約1590大卡；蹄膀熱量最高，1500克就有4103大卡。

若能將傳統年菜改良，加入大量蔬菜、選擇避開高油脂的肉類、以水果取代甜品，即可無負擔享用年菜。同是6人份的佛跳牆，若改以蔬菜熬煮，熱量可控制在974大卡；以荷葉菌菇飯取代米糕，熱量減半，僅1208大卡；以水果拼盤取代芋泥，熱量僅216大卡；避開蹄膀，改為醉蝦，熱量減約20倍，僅244大卡。

國健署提醒民眾，過年飲食謹記6技巧，「全榖雜糧多選原態」、「年年有餘減少加工」、「蒸煮涼拌搭配堅果」、「多添蔬菜補足纖維」、「當季水果大桔大利」、「多喝開水無糖飲料」。另鼓勵民眾相約親友出外走春、拜年，多活動，消耗多餘熱量。

(中時 )