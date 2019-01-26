學測數學教團：中偏易

2019年01月26日 12:26 中時 林志成

今年學測數學科題目，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）分析，公投時事入題，讓學生對數學與生活有感整份試題難度中偏易，對於程度中等但持續努力且面對考題都願意嘗試的學生有鼓勵到。

另外一個教團全國教師工會總聯合會（全教總）也解析指出，數學科難中易的題目皆有，簡易題目運用數感即可迅速求解，難題皆在選填末頁，應相當具有鑑別度。

全中教表示，數學科題目當中，從單選題中裡將氣溫與咖啡銷售相關性融入生活習慣與今天低溫，讓學生十分有感，而學生只要看懂其題目提供兩者相關係數為-0.99其實為高度相關的線索，便可利用線性函數推算，不需要繁雜的數據分析運算。

在多選題中也將健康檢查大腸癌篩檢放入題目，學生只要將機率與資料整理融合進行判斷與分析,即便題幹與選項敘述雖然較多，但只要細心閱讀便可完成，而填充題當中也結合時事將公投融入題目，讓學生有親切感，學生也只要利用文氏圖就可完成。

全中教表示，在108課綱後，強調的數學素養入題的考試方向，今年有放入約莫3至5題，即便與大考中心前些日子公布的素養試題雖不盡相同，但較為簡單且平易近人，學生僅需有生活觀察及閱讀分析能力即可解決。

全教總指出，單選6結合咖啡銷售量與氣溫關係之生活情境，解讀數據預測趨勢，頗具數學素養；選填D結合時事公投議題；3.選填C操場問題，測驗閱讀理解，且參考數值中提供π的概數，提供未來計算機融入的可能題型；多選9題目中七個數字任取兩數，建議應清楚說明兩數相異或相同。

(中時 )