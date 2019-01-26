陪何志偉車隊掃街 民進黨主席卓榮泰：這一席不能輸

2019年01月26日 12:33 中時 鄭舲 、 趙雙傑

陳炳甫尋求大家支持。（趙雙傑攝）

台北市立委補選投票明天登場，民進黨主席卓榮泰今上午陪同台北市第二選區立委補選候選人何志偉掃街拜票。卓榮泰說，這次立委補選，台北市與台中市的候選人肩負「不能輸」與「必須贏」的壓力，這兩席就是今明兩天最大的挑戰。

卓榮泰說，今天是選前最後一天，也是選舉最緊要關頭，因此要再次站上戰車，用最誠懇的心向台北市民懇求支持何志偉，中央黨部全力投入這場選戰，也希望能得到市民最大的協助。

對於這場選舉是九合一選舉後面臨的第一場選戰，對民進黨是否具有指標性意義？卓榮泰表示，選舉結果讓民進黨再做另一層深層自我檢討，了解從黨部改組後，外界對於人事安排或面對問題的處理態度上，是否有足夠能量繼續邁開大步往前走。

卓榮泰說，之後黨部人事會做更大幅度調整，也期待未來新的戰鬥團隊能儘速形成，過程中也需要來自國會及地方議會的力量，因此何志偉的當選也是新戰鬥團隊重要的一部份。他指出，黨部人事大幅度調整後，會以每個人的位置思考，功能性取向，每個人都會站在可攻可守的位置上，面對未來的重大檢驗。

媒體問到，這一席有不能輸的壓力？卓榮泰說，「絕對是的」，包括3月16日的立委補選，民進黨一直都設定「保三搶二」的目標，有不能輸跟必須贏的壓力，何志偉這一席就是不能輸，因為何心知身負重任，也表現很好。卓榮泰也說，中央和地方黨部的力量也會繼續投入協助台中市第5選區立委補選候選人王義川，今明兩天就是民進黨最大挑戰。

(中時 )