NBA》找替死鬼？詹皇團隊傾向開除華頓

2019年01月26日 12:22 中時電子報 黃及人

Lakers looking for two kinds of trades at the deadline, per @billoram



- Ones that increase playoff chances



- Blockbuster that lands second star for LBJpic.twitter.com/57ldNcRVUA — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 2019年1月25日

儘管湖人老闆珍妮巴斯公開強調力挺總教練華頓續任，卻把最後決定權交給籃球事務總裁魔術強生決定，《看台報告》記者麥克穆倫26日隨即爆料，雖然「小皇帝」詹姆斯並未親自表態，但他的幕後團隊明確表達希望湖人開除華頓！

「現在湖人內部充斥著緊張氣氛，雖然珍妮巴斯一再強調自己百分之百支持華頓，但她聘請了魔術強生，也給了魔術強生做出最終決定的權力，」麥克穆倫說，「我清楚得到內線消息，詹姆斯的幕後團隊比較傾向趕緊換掉華頓。」

假如華頓真的下台負責，只能說是替死鬼罷了，畢竟自從詹姆斯在耶誕大戰受傷缺陣後，湖人接連少了隆多、朗佐鮑爾等主力助陣，光靠庫茲馬、英格拉姆、波普等人壓陣，湖人戰績跌到25勝24敗、西區第9位置也屬理所當然。

魔術強生也不只一次說過，想找老經驗的資深教練來帶領湖人，才符合湖人多年傳統，問題是詹姆斯自己似乎毫不緊張，26日還貼出自己在車上唱歌且扭動身體的影片，甚至還標註了前隊友厄文，讓人不禁聯想他是否又想幹嘛了。

(中時電子報)