《翻爆旺寵物》超Q貼心玩伴 萌樣卡哇伊

2019年01月26日 12:21 中時電子報 綜合報導

◎不老哈士奇 食物藏沙發縫

剛滿12歲，名為Million（百萬）的西伯利亞哈士奇犬，不僅是隻體貼、會幫主人設想的暖犬，更是一隻會招攬客人、幫主人帶財的招財犬，加上擁有一藍、一咖啡色的雙色眼睛，讓牠成為店內的招牌吉祥物，許多客人上門用完餐後，總會與Million一起來張合照，這才心滿意足的離開。

◎新世代暖男 無私助毛孩

新北市板橋動物之家動保員蘇裕隆平日忙碌於危險的管制救援工作，每天還會利用空檔及休假日幫忙照護園區內飼養的園狗，讓園狗成為動物保護教育的活招牌，由於他對於動物無私付出，常被民眾、志工稱為「暖男」。

◎關不住的牠 柯基會開門

活潑可愛的柯基Murphy十分喜愛往窄小的地方鑽，即使身軀跟著年齡成長，牠仍喜歡往紙箱、行李箱、桌子下躲著，有次更因此卡住，不管如何以靈活的小短腿蹬牆揮舞，都無法解脫困境，讓飼主張昊倫好氣又好笑。

◎美女治療師 視愛犬如己出

語言治療師陳怡琇2003年從中山醫學大學畢業後踏入職場，從小愛狗的她，在苗栗市聯合大學校外路邊撿到了1隻混種雪納瑞幼犬，彼此越看越投緣，成了她最親愛的狗兒子KOBE。

◎身障狗丸丸 最佳活教材

3歲的公柴犬丸丸，出生後不久被發現2隻後腿癱瘓，原本可能會悲慘一生的命運，卻在遇見主人盧小姐後，變成感人勵志的故事。

◎阿肥好聰明 模仿功力一流

高雄市仁武區農民張勤得對狗有種特殊情感，原本養了吉娃娃想陪伴自己生活，但先後養了4隻吉娃娃不是走失被抱走，就是生病死亡，讓張情緒陷入低潮，孝順的兒子在父親節買了一隻生命力強的法國鬥犬送給他，法鬥聰明學習力強，深得主人疼愛，如今這隻寵物狗主人到哪就跟到哪，成了張家成員的一份子。

(中時電子報)