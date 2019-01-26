柯文哲酸選舉費用太高何志偉：台灣不缺口水

2019年01月26日 12:34 中時 鄭舲

台北市立委補選投票明天登場，台北市長柯文哲昨在替子弟兵陳思宇輔選時，酸對手選舉費用高，是台灣政治敗壞的開始。民進黨候選人何志偉今表示，身為民意代表乃至於地方首長，應該要以數據為發言參考，選後他會公布所有競選經費，也希望把選舉主軸聚焦在政見，「台灣不缺口水」。

柯文哲昨晚替陳思宇到寧夏夜市掃街，他提到，這次立委補選，任期不到一年，有些候選人光是貼廣告就動用上億元，選舉花費太高是政治敗壞的開始。

何志偉今上午在民進黨主席卓榮泰陪同下，從大同區競選總部出發，搭車掃街拜票。何志偉受訪時表示，他是被影射的候選人之一，但身為地方首長或民意代表，應該把數據當成發言的重要參考，他不清楚柯文哲說法及用意，他過去參與任何一場選舉，只有兩個原則，就是「不攻擊、不抹黑」。

何志偉強調，立委補選結束後，他會公布所有競選經費，也希望到了選舉尾聲，溫暖、正面的力量要從候選人自身做起。

何志偉指出，柯文哲自己也曾身為候選人，每個候選人都是希望好好講自己的政績或政見，所以期盼柯文哲能有同理心，「台灣不缺口水，缺的是努力的汗水。」過去他在擔任議員時的努力，相信地方都有感受到，希望每位候選人及助選員，能讓候選人和市民成為主角，讓政績與政見成為主軸。

(中時 )