冷氣怪聲、拉票大聲公、鈴響作答遭制止… 學測小狀況多

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旺報

拜託候選人放過考生！27日就是立委補選，部分選區與學測考區重疊，大考中心此前多次呼籲，但25日下午仍有候選人宣傳車經過考區；大考中心表示一接到通報就緊急聯繫，以維護試場安寧，26日早上又聯繫管區警局，協助維護秩序。

另外26日早上北部某試場監試人員發現冷氣沒有開卻發出怪聲，工程人員也無法排除，向大考中心報告後決定啟用備用試場，從9點42分考到11點22分，後來經工程人員發現是冷氣風板因為天氣太冷產生風切現象，下午仍然繼續使用原試場。同樣是考數學時，北區某試場有考生嘔吐，護理人員入內處理約3分鐘，所以該試場延遲3分鐘收卷。

大考中心主任劉孟奇表示，25日英文科某北部試場有監試人員錯誤以為鈴聲響畢才能作答，因此制止考生，事實上只要鈴聲開始響就可以作答。影響一間教室約42人。劉孟奇表示，大考中心實地測試鈴聲24秒，主動救濟到30秒，會向大考中心考試委員會報告，並將30秒轉換成分數。

劉孟奇說，過去也有這樣的案例，原則上如果還在考試就以延遲收卷來補救，若考試已經結束就用分數救濟。

本周日台北市大同、士林區及台中市北區、北屯區將補選立法委員，選區內的考場有北市成淵、百齡高中和中市台中二中、台中一中，考生共7854人。大考中心試務召集人沈青嵩表示，有考生反映，25日下午5點32分有候選人宣傳車經過，大考中心緊急聯繫台北二選區以及台中五選區；26日早上又連繫四選區警局。

(旺報 )

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