板橋大遠百春節超豪氣 連抽2台車

2019年01月26日 13:04 中時 郭家崴

板橋大遠百初一福袋頭獎，yundaiSUPERELANTRA1.6豪華版，價值65萬9000元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百金豬報喜「鮨彩日式料理」全新餐點「梅崎冰鮮紅楚蟹套餐」1680元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百初一福袋貳獎，OSIM白馬王子價值16萬8000元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百初一福袋參獎，宏佳騰Dory115機車價值7萬2000元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百初一福袋肆獎，dyson涼暖三合一清淨氣流倍增器價值2萬6900元。（板橋大遠百提供）

搶春節商機，今年年度業績要破100億元的板橋大遠百，春節檔期和初一福袋共抽2台汽車，總獎值124萬元4000萬元，2月3日至27日全館單筆滿2000元，可抽價值58.5萬元的TOYOTAYARIS1.5雅緻版汽車；初一福袋有2000份、每袋2000元獎值2200元，頭獎是65.9萬元的HyundaiSUPERELANTRA1.6豪華版汽車，豪氣用大獎吸引買氣。

這次「豬事如意好運袋汽車好禮加碼送」抽獎活動，除頭獎外，貳獎是價值16萬8000元的OSIM白馬王子按摩椅、叁獎是價值7萬2000元的宏佳騰Dory115機車；同時還加碼20名可抽500元的遠百商品券，共送24份獎項。

此外，大年初一參加下午1時好運袋抽獎，有機會獲價值1680元的鮨彩日式料理「日本梅崎紅楚蟹單人套餐」，限量2份。板橋大遠百鮨彩日式料理獨家開賣的「梅崎紅楚蟹」，是日本海代表螃蟹之一，肉質比松葉蟹肥美香甜，這次從日本以冰鮮活體方式空運直送來台，首批進貨200隻，採限時限量預約。

春節檔期間百貨服飾累滿5000送400，男／女／童裝／內睡衣單筆滿6000加送200。9大銀行全館單筆分期刷6500送200，1萬送250。新春特別加碼12大銀行國際精品分期刷2萬送1000，9大銀行數位3C單筆分期刷1萬送500。除回饋外，2月5日至9日持HAPPYGO卡於全館單筆滿100元，送HAPPYGO點數100點，限量2500份；2月13日起單筆滿888元，送金豬報喜馬克杯，限量1000份。

遠百傳統3代客人多，每年3大檔期依序是周年慶、母親節、春節，去年初一福袋共送3台車，今年全台大手筆，檔期間抽10台車，價位在49萬9000元至62萬8000元間不等，初一福袋則有板橋大遠百和遠百花蓮店抽汽車，等於共抽12台，遠百總經理徐雪芳有鑑於景氣不佳，中美貿易戰更加深不確定感，期望讓讓消費者購物有感，可說是近年最大手筆。

遠百行銷經理洪源宏表示，去年遠百10店（不含影城）整體業績434億元，較前年428億元成長1％、稅前淨利21億元，今年第4季台北信義區A13開幕會是在台中大遠百和板橋大遠百第4代店後，全新的第5代店，今年目標超越440億元、1％成長。

(中時 )