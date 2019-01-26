擲筊測國運 九龍三清殿祭天：明年景氣不好

2019年01月26日 13:07 中時 程炳璋

台南市長黃偉哲（藍領帶者）與信徒們一起念疏文祝禱，為社稷祈福。（程炳璋攝）

九龍三清殿的祭天儀式用滿滿的蔬果取代魚肉祭祀。（程炳璋攝）

台南市安定區與安南區交界的九龍三清殿26日舉辦年度祭天儀式，台南市長黃偉哲參加祈福，殿主陳寶春擲筊測國運，稱來年大環境景氣不好，民眾要心存尊天敬地之心，用正能量讓好事發生。

九龍三清殿主祀三清道祖，包括元始天尊、靈寶天尊與道德天尊，可祈求事業運氣順利，累積不少企業家信徒，每年過年前夕，都會以豐富的生鮮蔬果取代魚肉祭天，為來年的社稷祈福。

黃偉哲26日參加祭典，與現場百餘位信徒一起默念疏文祝禱，他在祭儀後向大家致意，祝福台南市民新年有好運。

祭天儀式重頭戲是由陳寶春向信徒拋撒零錢與象徵好運氣的珠寶飾品，信徒為求來年好運氣，蹲在地上爭搶三清道祖加持過的古銅幣、玉石與玉環，準備帶回家中財庫，延續一整年的好運氣。

陳寶春向三清道祖擲筊測國運，她表示來年的大環境景氣不好，民眾更要心存尊天敬地之心，有正能量仍會有好事在身邊發生。

九龍三清殿祭天求運儀式吸引不少信徒參加，安定區長柳世雄、善化警分局長許芳毅都前來祭拜，並稱在神威護民之下，善化區不少竊案、搶案與槍案，每件都可破獲。廟方表示，國運需要以德養精，人民可以用精神延續周遭一切好運氣。

(中時 )