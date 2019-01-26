太神！瞄準南海 美要研發射程1,610公里超級砲

美國陸軍機動砲兵火箭戰術輪車組（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）發射火箭砲的資料照。（美國陸軍）

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中時電子報
超級砲

美軍正在研發射程達1,000英里（近1,610公里）超級砲，美國陸軍部長艾思珀（Mark Esper）說，未來或許能從陸上瞄準南海目標。

據《任務與目標》（TASK & PURPOSE）報導，艾思珀指出，未來可能出現一種狀況，就是由於解放軍戰艦，或其他任何因素，以致美國海軍認為，無法進入難法。這時陸軍就能從島上，或其他據點，遠距打擊敵方目標，或海上目標，在維持優勢射程的同時，為海軍或海軍陸戰隊踹門。

原本美軍決定不要將高超音速技術軍事化，但如今已轉念，要將它應用在延長射程武器實驗上。艾思珀說，美軍之所以研發這類武器，是因為要置身在敵方的射程外，希望打了敵人後，讓對方沒辦法還手。

「軍事網」（Military.com）指出，據美國陸軍高層說，他們之所以要研發這種超級砲，是因為可以用它來發動戰略或戰術打擊，以支援其他軍種。此外，陸軍在上戰場前，也能用它們先除掉目標。

艾思珀以劍和矛為比喻，他說，當初出所以會發展出矛，是因為對方有劍，而矛能賦予人距離優勢。他並指出，猶如5代隱形戰機F-35能突破反制進入環境，為4代戰機先除去目標般，這增程超級砲也能幫地面部隊或其他部隊先除去威脅。

(中時電子報)

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文章來源：The Army's New Supergun Could Put China On Blast

文章來源：Proposed Army 1,000-Mile Supergun Could Be Ultimate Standoff Weapon

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