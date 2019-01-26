陳怡蓉分享放閃照 預告《雙城》完結篇揪心

陳怡蓉在家和老公一起看《雙城故事》。（公視提供、取自臉書）

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《雙城故事》劇情揪心。（公視提供）

《雙城故事》今晚9點在公視播完結篇，民視於週日晚間10點播。陳怡蓉戲裡外都經歷父親去世，回想當時拍攝劇中父親龍劭華過世戲，她苦笑：「那2天龍哥一直想要來找我講話，但他一過來我就說『你走開』；當初爸爸離開時也是正好我在他旁邊，所以戲裡龍哥講話講到最後倒在我身上，當下真的是大崩潰一直哭。」

陳怡蓉日前在粉絲頁發文，寫道：「從籌拍到播畢歷經了爸爸的離去，以及寶寶的到來，很開心有一個這麼棒的故事可以讓我宣洩悲喜。」她今在粉絲頁則分享被老公薛博仁緊緊摟抱著一起看《雙城故事》的甜蜜幸福畫面，寫下「孩子睡後，久違的2人世界」，提醒大家別忘了收看最後1集。

導演直言，結局很早就寫好，但開拍前碰到陳怡蓉的爸爸過世，「我好擔心要拍這場戲的時候該怎麼辦」。也提到第一次讀本，看到陳怡蓉光是念台詞叫到「爸」，眼眶就已經紅了，因此糾結到底要不要改劇情，後來發現陳怡蓉的態度是「這就是人生，誰能預料到會發生甚麼事，就面對吧，不要逃避」，所以便決定照劇本演。

導演對粉絲喊話：「最後1集雖然還是有點沉重，但希望大家用比較健康的心態來看待，陪我們一起走完《雙城》旅程。」由於前1集龍劭華的角色因癌症去世，網友也感到心痛，導演看完後開直播，一邊飆淚一邊對龍劭華、陳怡蓉及劇組致謝，「真的曾經想過要改結局，因為覺得對怡蓉來說太殘忍了。」

(中時 )

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