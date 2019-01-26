「要出道先陪睡」韓直播主爆知名經紀公司潛規則秘辛！

2019年01月26日 13:30 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國演藝圈的陪睡風潮自女星張紫妍輕生後被公開，現在又有一名韓國直播主爆料，自己曾在知名經紀公司當練習生時，準備出道時經紀公司卻要求她必須和知名導演陪酒，甚至被包養、陪睡，不然就沒有出道演出電視劇或電影的機會，而這家經紀公司就是曾一手捧紅河正宇、池珍熙、孔劉的Fantagio。

韓國直播主朴邵崙（Park So Yun）自爆曾在知名經紀公司當練習生，出道前卻被要求陪酒。（圖／翻攝自IG）

據《蘋果日報》報導，南韓直播主「朴邵崙」（Park So Yun）22歲時曾進到知名經紀公司Fantagio當練習生，每天上演戲、跳舞、唱歌等課程，除了才藝上的訓練之外，也會特別教人際之間的應對進退。大約9個月後，她被找去約談，公司的人說她可以準備出道了，但卻要她去陪酒甚至陪睡，讓她力馬跟公司談解約，也讓自己背上大筆違約金。

韓國大勢撕漫男車銀優也是該經紀公司的藝人之一。（ 圖／愛奇藝台灣站提供）

那段時間為了賺錢，開始過著打工的生活，做過各式各樣的工作，包括咖啡廳、烤肉店、圖書館以及動物醫院的櫃檯等都有做過，每個月薪水大概可以到150萬韓元，約4萬多塊台幣，而且還是排班多的狀況下，有時候不穩定收入會更低。直到當起直播主後，才賺進高收入，最高曾單月賺進60萬台幣，最低也有10萬。

徐康俊（右）。（圖／記者盧禕祺攝）

而知名經紀公司Fantagio旗下曾擁有多位知名韓星，包含孔劉、池珍熙、河正宇、丁一宇、鄭敬淏、金宣兒、成宥利等等，目前則有徐康俊、邕聖祐、車銀優、Weki Meki、ASTRO、Hello Venus等。

(中時電子報)