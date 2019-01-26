突圍藍營艱困區 吳敦義替陳炳甫催票：讓我們再贏一次

2019年01月26日 13:46 中時 林縉明

北市立委補選投票剩1天，國民黨主席吳敦義今首度與黨籍候選人陳炳甫合體催票，呼籲支持者用選票讓我們再贏一次。（林縉明攝）

北市立委補選明投票，國民黨主席吳敦義首度公開替黨籍候選人陳炳甫輔選，吳敦義中午出席「立委第二選區輔選動員會報」致詞表示，這選區對國民黨而言，若沒有「卡拚」比較困難，尤其是士林區社子島更是要好好經營的地方，希望這次可以翻轉，呼籲大家全力支持優秀的候選人陳炳甫。

北市士林大同立委補選藍綠白「三腳督」，該區過去傳統是民進黨優勢選區，對國民黨而言是艱困選區，但「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇部分票源與綠營重疊，讓藍營翻轉該選區露出曙光。

選前最後一天，吳敦義首度公開替陳炳甫催票，吳敦義說，士林大同區尤其是社子島是要好好經營的地區，這次一定要翻轉贏一次，讓炳甫跟在地里長好好打拚，把社子島翻轉成國民黨必較強的區，懇請明天踴躍出來投票，每張票都不能漏掉，讓我們再贏一次。

陳炳甫表示，這一仗我們一定要贏，也一定會贏，過去3年看到現在政府做的事，先前為選舉計畫花400億買票，結果一天內政策改變，原因就是太靠勢，政府沒人監督就為所欲為、胡作非為，這樣現象希望靠立委補選來制止，明天補選讓我們在贏一次，讓立法院多一份監督力量。

(中時 )