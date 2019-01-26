立委補選藍二連勝 拚綠拚逆轉勝

2019年01月26日 13:46 中時 馮惠宜

國民黨候選人沈智慧則由台中市長盧秀燕一起陪同逐街車隊掃街。（馮惠宜攝）

台中市第5選區立委補選即將在27日投票，藍綠雙方除把握最後衝刺持續掃街，國民黨候選人沈智慧由台中市長盧秀燕陪同以車隊掃街，盧秀燕強調，要選對地方事務熟悉，不是選舉才來的；民進黨候選人王義川則先由交通部長夫人廖婉如陪同掃街，下午辦音樂會民進黨重軍壓境包括黨主席卓榮泰、前後任行政院長賴清德與蘇貞昌也都將到場要力拼逆轉勝。

沈智慧陣營26日把握最後衝刺時間進行車隊掃街，台中市長盧秀燕特別穿上勝選的戰袍一起陪同以車隊掃街，盧秀燕表示，沈智慧在北、北屯區有多年服務的經驗，而且長年深耕地方，她到立法院後，除可立即上手外，還可以和她地方、中央聯手，爭取經費、建設為地方服務。

她也強調，這場選戰不是市長選舉的延長賽，市長選舉已經結束了，來參選的不是來報仇的，最重要是真心誠意，願意為選民服務，為台中市耕耘跟建設。

而王義川一早在大坑爬山拜票後，隨即又在交通部長林佳龍夫人廖婉如的陪同下展開車隊掃街。王義川表示，這場選戰的陸海空戰已全部上場，下午也特別邀請行政院蘇貞昌院長以及賴清德前院長、林佳龍部長、卓榮泰主席，到台中來站台催票，也顯示整個民進黨對這場選舉決戰台中非常重視，以棒球賽比喻現在追平分已站上得點圈，要力拼最後逆轉勝。

廖婉如也力薦王義川，選舉對他而言是想要為市民做事，候選人會有不同的理念和政見，再讓市民做出選擇。她也肯定王義川的願景理念，絕對是適合北屯北區的人才，期盼市民了解後也能夠一起支持，讓他繼續為台中服務。

(中時 )