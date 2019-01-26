立委補選藍二連勝 拚綠拚逆轉勝

民進黨候選人王義川上午由交通部長夫人廖婉如陪同一起進行車隊掃街。（馮惠宜攝）

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國民黨候選人沈智慧則由台中市長盧秀燕一起陪同逐街車隊掃街。（馮惠宜攝）

台中市第5選區立委補選即將在27日投票，藍綠雙方除把握最後衝刺持續掃街，國民黨候選人沈智慧由台中市長盧秀燕陪同以車隊掃街，盧秀燕強調，要選對地方事務熟悉，不是選舉才來的；民進黨候選人王義川則先由交通部長夫人廖婉如陪同掃街，下午辦音樂會民進黨重軍壓境包括黨主席卓榮泰、前後任行政院長賴清德與蘇貞昌也都將到場要力拼逆轉勝。

沈智慧陣營26日把握最後衝刺時間進行車隊掃街，台中市長盧秀燕特別穿上勝選的戰袍一起陪同以車隊掃街，盧秀燕表示，沈智慧在北、北屯區有多年服務的經驗，而且長年深耕地方，她到立法院後，除可立即上手外，還可以和她地方、中央聯手，爭取經費、建設為地方服務。

她也強調，這場選戰不是市長選舉的延長賽，市長選舉已經結束了，來參選的不是來報仇的，最重要是真心誠意，願意為選民服務，為台中市耕耘跟建設。

而王義川一早在大坑爬山拜票後，隨即又在交通部長林佳龍夫人廖婉如的陪同下展開車隊掃街。王義川表示，這場選戰的陸海空戰已全部上場，下午也特別邀請行政院蘇貞昌院長以及賴清德前院長、林佳龍部長、卓榮泰主席，到台中來站台催票，也顯示整個民進黨對這場選舉決戰台中非常重視，以棒球賽比喻現在追平分已站上得點圈，要力拼最後逆轉勝。

廖婉如也力薦王義川，選舉對他而言是想要為市民做事，候選人會有不同的理念和政見，再讓市民做出選擇。她也肯定王義川的願景理念，絕對是適合北屯北區的人才，期盼市民了解後也能夠一起支持，讓他繼續為台中服務。

(中時 )

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