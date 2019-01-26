韓國瑜被糾正這件事 網笑：原PO不是高雄人膩

韓國瑜突襲新崛江「來看生意好不好？」，逛街民眾一擁而上爭合照。（圖/翻攝自韓國瑜 臉書）

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中時電子報
網友截圖PO爆政公社，指責韓國瑜過馬路沒走斑馬線，卻遭網友公幹。也有網友問，斑馬線在哪？（圖／翻攝臉書）

高雄市長韓國瑜日前突襲新掘江商圈，還無預警開直播，民眾一看到韓國瑜，立刻簇擁爭合照。不過，有網友從直播影片發現「韓國瑜過馬路沒有斑馬線」，截圖放在《爆政公社》臉書，指正韓國瑜，但沒有想到卻引來其他網友公幹，「輸得不甘心」，還有人指正PO文者，「高雄人不都這樣過馬路嗎…」。

韓國瑜23日晚間10點，下班後，直接殺到新掘江，探訪民情，還無預警開直播，把大家的注意力從六合夜市拉到新掘江，不僅現場民眾搶著跟韓國瑜合照，攤商老闆們也聚攏過來，當面向韓國瑜提建言。

不過，這段直播影片卻被網友抓包韓國瑜過馬路沒走斑馬線，網友從影片截圖指出韓國瑜沒走班馬線，左右看看沒車就橫過馬路，「去新掘江過馬路不走班馬線，還闖紅燈，高雄市沒政府了，以後高雄市民過馬路都不用走斑馬線，也可以任意闖紅燈，被開單記得跟警察說是市長教的」。

但網友卻不買帳，沒跟著原PO一起罵，「連這個也要找碴，綠營真的見縫插針，不遺餘力」、「都過這麼久了 還在選舉⋯」、「答應我們，早點走出來好嗎？都選完了！日子還是要過啊～ 可以求助醫生會較快一些～ 加油好嗎？！」、「他是很會唬爛啦，可是你真他媽很無聊」

還質疑原PO不是高雄人，不知道高雄人怎麼過馬路，「我記得高雄人不都這樣過馬路嗎...有嘴說別人沒嘴說自己 難道！你也不是高雄人」、「身為高雄市長這樣做剛好而已吧～入境隨俗，很親民呀～又沒叫你學他，啊是不會分辨那些事在哪裡可以做在哪不行做喔……」。影片上看不出有斑馬線，但如果有斑馬線，過馬路還是要選擇走斑馬線。

(中時電子報)

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