寒假犯罪預防 大園警辦躲避球冬令營

寒假宣導預防犯罪，大園警方辦躲避球冬令營。(警方提供)

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寒假宣導預防犯罪，大園警方辦躲避球冬令營。(警方提供)
寒假宣導預防犯罪，大園警方辦躲避球冬令營。(警方提供)

為鼓勵青少年利用寒假期間，從事正當的休閒活動，桃園市政府警察局大園分局於26日上午，在大園國中體育館舉辦躲避球冬令營暨反毒品、反詐欺、反幫派、反賭博宣導活動，邀請轄內60名學生一同前來參加。

活動首先由大園分局長林信雄進行預防犯罪宣導，說明最新的詐騙手法及反毒品、反幫派等觀念。接著進行開球儀式，由大園分局及學校老師們各派6人，在球場內接受學生們的躲避球攻擊，看那一方能撐的比較久才被「殲滅」。結果不到2分鐘，大園分局人員就全數出局，分局長林信雄被擊中後還作勢跪倒在地，開玩笑的說：「這是人生中難得能攻擊警察的機會，難怪學生們都這麼用力！」。

而正式比賽則是由60位學生分成3隊來進行，學生們因分組對抗產生強烈的求勝心，無不卯足全力想贏得比賽，讓賽況非常激烈，每位學生都玩得不亦樂乎，直喊「明年還想參加!」

大園分局長林信雄表示，寒假期間青少年休閒活動時間增加，學生們容易受到不法份子的吸收及慫恿，從事不良活動或涉足不當場所，因此特別舉辦這次躲避球冬令營活動，讓學生們能抒發過剩的精力，以及培養強健體魄及團隊精神，同時達到預防犯罪宣導的效果，讓學生們得以平安快樂的度過寒假。

(中時 )

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