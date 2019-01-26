擦屁股老外再來台 葉毓蘭說用這招教訓他！

美籍乘客如廁要求空服員協助脫褲擦屁股，行徑惡劣，長榮空姐在臉書發文揭露。(網友提供)

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中時電子報

無理要求空姐協助脫褲、擦屁股，還發出噁心呻吟聲的美籍男子，傳出已買了長榮回程機票，預定5月從曼谷轉機台北回洛杉磯，消息傳出，空姐再度崩潰。面對如此惡劣行徑，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭提議，該男5月再搭機來台時，能否請桃園地檢署依涉嫌強制、公然侮辱、猥褻等罪嫌，將該男留置偵訊。

日前長榮航空姐出面控訴，一名體重200公斤美籍白人男子搭機，無理要求協助脫褲如廁、擦屁股，過程中還發出「umm...deeper deeper」的噁心呻吟，讓空姐崩潰，長榮航空也曾發聲明力挺自家人，還說會跟律師研議處理方式。

今天有消息傳出，這名「擦屁股」老外已購買5月17日的長榮回程機票，屆時將從曼谷轉機台北飛洛杉磯，而得知消息的空姐們「心已死」。

面對這名行徑惡劣的老外，難道無法可治？葉毓蘭今在臉書貼文提議，擦屁股老外5月若真的搭機來台，能否請桃園地檢署出手，就該男涉嫌於1/19在長榮航空班機（我國國土延伸）上對空服員強制、公然侮辱、猥褻等罪嫌，將該男留置偵訊？

葉毓蘭並向長榮航空提問：請問律師研究出如何處理了沒？是否主動協助空服員提出吿訴？

此外，這位奧客上回在長榮航空班機的座位拉屎，有沒有求償、這次搭機有沒有比照國際慣例，要求他買二個位子，葉毓蘭都希望長榮航空能夠一併說明。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

逼擦屁股老外爆又訂機位 長榮空姐崩潰了

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