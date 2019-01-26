大陸破譯凡納濱對蝦基因組 有助養殖業發展

2019年01月26日 13:44 旺報 廖慧娟

大陸的中國科學院海洋研究所科研團隊宣布，歷時10年成功破譯凡納濱對蝦（Litopenaeusvannamei，又稱南美白對蝦，台灣稱為白腳蝦或太平洋白蝦）基因組，並獲得高品質的對蝦基因組參考圖譜，相關研究成果已在國際權威科學期刊《自然Nature》的線上子刊《自然通訊NatureCommunications》發表。

凡納濱對蝦作為四大養殖蝦類之首，全球年產量達416萬公噸，具有非常重要的經濟價值，台灣主要養殖地在台南；大陸的凡納濱對蝦產量占全球四分之一以上，但因種蝦質資源匱乏，每年需從國外引進大量蝦苗。

研究人員表示，這種蝦子原產地在太平洋東岸的中南美洲地域，從墨西哥北部索諾拉州到秘魯北部，是對蝦科濱對蝦屬物種。對蝦基因組是世界上公認的高複雜基因組；對蝦基因組的破譯，為甲殼動物底棲適應和蛻皮等研究提供了重要理論基礎和資料支撐，同時也為對蝦基因組育種和分子改良工作提供重要基礎平台。

科研團隊發現凡納濱對蝦共有約24億個鹼基對（形成核酸DNA、RNA單體以及編碼遺傳信息的化學結構）以1-6鹼基為單位多次重複的簡單串聯序列（SimpleSequenceRepeats，簡稱SSR）占對蝦基因組的23.93％以上，是目前已測基因組物種中含量最高的，這也是對蝦基因組高複雜性的根本原因。

此外，研究人員在對蝦基因組上發現2大結構特徵：大量的物種特異性基因和大量的串聯重複基因，這可能與對蝦科的特異性進化有密切聯繫。

研究團隊表示，破譯凡納濱對蝦基因組，可有效促進大陸的對蝦分子育種和全基因組育種的發展，可自主培育的凡納濱對蝦品種，推動種業發展。

(旺報 )