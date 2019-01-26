謝長廷堅稱小英才能叫他下台 羅智強一句話嗆爆！

2019年01月26日 13:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

針對駐日副代表撤換一事上，駐日代表謝長廷表示，沒有什麼架空問題，而且他沒有下台的問題，如果是總統叫他下台，他當然可以隨時下台。對此，台北市議員羅智強要謝長廷，別逗了！現在「只有一群人可以讓謝長廷臉皮再厚也得下台，那就是各位，就是各位手中的選票」！

謝長廷25日在代表處與駐日記者茶敘，針對最近指他與國安高層溝通不良，所以副代表被換掉，高層派駐史瓦帝尼公使蔡明耀來架空他的傳言並非事實；他強調，在假消息激將、羞辱下不會考慮下台；「但是如果總統、院長、部長叫我下台，我當然隨時可以下台。」

對此，羅智強於臉書發文表示，一個説要退出政壇的人，十年都沒退出，還做到駐日代表，以謝長廷這種堅決當官的超強意志力，民進黨裡的人，沒人敢叫他下台的啦！

羅智強更認為，只有一群人可以讓謝長廷臉皮再厚也得下台，那就是各位，就是各位手中的選票！2020，續滅東廠！

底下網友紛紛表示，「沒錯！能讓此人下台的只有你我手中的選票」、「他怎麼會下台，錯都是別人錯」、「退出政壇只是口號，當大官爽官才是一生的職志啦」、「冤死了一個下屬，還不感到愧疚，還要別人請才下台。唉！掛在教室裡的禮義廉恥，很多人都做不到了」、「臉皮厚到子彈都打不穿」、「求官意志力相當堅定，輿論再怎麼撻伐，也撼動不了他的臉皮，佩服佩服」、「他在指望小英答應他下台後再給更高職位，譬如外交部長吧」！

(中時電子報)