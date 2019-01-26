台中也有「刈包吉」議員鄭功進席開113桌濟寒士

2019年01月26日 15:27 中時 陳世宗

市議員鄭功進（右一）、副市長楊瓊瓔（右二），代表市長盧秀燕提早發小紅包，希望獎勵學生們勤奮向學。（陳世宗攝）

台中後車頭發展協會理事長也是東南區市議員鄭功進，連續5年與西北獅子會理事長黃文龍舉「歲末寒冬送暖圍爐宴」，26日中午於南區四育國中現場席開113桌，提供數種台中在地小吃，有米糕、肉圓、湯包、茂谷柑、太陽餅等，期盼做公益也要拼經濟；透過在地業者共襄盛舉，結合民間力量，提供更多的就業機會，協助寒士走出困頓。

現場除有義剪、義診、街頭藝人等攤位宣導，還有多位輔導就職成功的案例進行經驗分享。副市長楊瓊瓔也代表市長盧秀燕，提早發小紅包，希望獎勵學生們勤奮向學。

民政局長吳世瑋、社會局代理局長陳坤皇、勞工局、文化局、衛生局、消防局、原民會以及警察局第三分局健康派出所，皆派員出席協助宣導；農業局，甚至主動媒合和平鄉農會準備千顆茂谷柑，讓弱勢民眾在過年前能品嚐臺中優質農產品。

鄭功進表示，自己來自基層，也沒有顯赫的家世背景，能夠順利當上民代，也是受到社會上許多人的幫忙，才能走到這一步，捐出選舉補助款，其實只是拋磚引玉，大環境的不景氣，光是自己的選區，就有超過兩千戶的低收入戶，需要社會伸出援手幫忙。希望透過這次圍爐機會，邀請接受媒合成功就業滿周年的寒士，分享他們的求職秘訣，並提供更多就業媒合工作機會，希望寒冬送暖活動不只救急，也要救窮。

梁姓業者說，很感動鄭理事長願意主動號召，舉辦寒冬送暖的公益活動，自己每年都會準備上千份米糕，希望給弱勢家庭在農曆年前也能吃飽、穿暖，這次也在理事長的鼓勵下，同意提供50個工作機會，讓有心重返職場的寒士，「有錢、沒錢，討個工作好過年」。

鄭功進強調，寒冬送暖，多數人都習慣選擇一次性的物資提供，但若要真正解決結構性的問題，必須從就業供給端做起，雖然舉辦寒士宴，在很多人眼裡看起來是「吃力不討好」的工作，他相信只要能真正幫助到任何一個弱勢家庭，這個活動就有續辦的意義。

(中時 )