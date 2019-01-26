林口教育基金會歲末公益 贈書豐富地方閱讀資源

財團法人林口教育基金會今捐贈林口分館5萬元購書基金。（王揚傑翻攝）

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為了鼓勵地方學童多閱讀，財團法人林口教育基金會長期贊助圖書館購書經費，今年邁入第3年，今（26）日於林口竹林山觀音寺舉行公益贈書儀式，捐贈林口分館5萬元購書基金，新北市立圖書館館長王錦華代表受贈並致贈感謝狀，感謝林口教育基金會回饋鄉里，協助充實圖書資源，提升兒童與市民的閱讀量能。

王錦華表示，圖書館積極結合社會參與的力量，豐富新北市的閱讀資源，感謝林口教育基金會長期挹注經費資源，協助林口分館購置圖書，不僅開啟閱讀學習的無限可能，更期盼藉由拋磚引玉的方式，未來能有更多企業單位加入推動新北市閱讀運動的行列。

此次林口分館一共購置了包括百大精選好書、童書、以及各類熱門暢銷書等200餘本新書提供民眾借閱，圖書館並將於林口分館設置專區，希望民眾都能閱讀的開心。

新北市圖表示，財團法人林口教育基金會前身為林口國中教育基金會，由一群林口國中熱心教育的家長們於2001年共同集資成立，2013年5月在輔導董事長盧珍真的促成下，更名為「財團法人林口教育基金會」，以募集更多林口地區的經費與資源，挹注林口地區學童的教育學習，是林口地區唯一的教育基金會。

為關懷閱讀教育，基金會於2017年起每年挹注購書經費，長期協助林口分館購置新出版書籍，充實社區閱讀資源，同時豐富林口學童的閱讀眼界，為地方帶來豐盛的閱讀饗宴。

(中時 )

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