MLB》「我能三振貝比魯斯」被罵翻 歐塔維諾認失言

前洛磯投手歐塔維諾加盟紐約洋基。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

洋基投手歐塔維諾（Adam Ottavino）日前一番「每次都能三振貝比魯斯（Babe Ruth）」的言論引起軒然大波，幾乎被罵到臭頭的他今天（26日）坦承失言，認為自己使用了不洽當的例子。

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歐塔維諾除了因為成為首位穿上洋基「0」號球衣且也是目前唯一1位現役個位數背號的洋基球員而引發討論，日前他受訪時表示，自己每次對上傳奇球星貝比魯斯時，都能三振他的發言也引發風波。

歐塔維諾除了自認能三振貝比魯斯，還覺得以貝比魯斯的揮棒姿勢，可能只有單季1成4的打擊率及8發全壘打的成績。

歐塔維諾其實解釋過，他並非對貝比魯斯有任何不敬之意，不過當時與現在已是不同時空，以前的球員可以吃熱狗、喝啤酒，做任何他們想做的事，與現在球員嚴格要求自己的身體狀況有很大的差別。

不過歐塔維諾這番「三振貝比魯斯」的言論立刻快速傳播，他也因狂妄的發言被猛烈攻擊，「毫無疑問，我可能舉錯例子，我只是想陳述棒球歷史上投手的進步，但顯然我不該拿貝比魯斯這位傳奇球星舉例，我因為這件事被罵慘了。」

歐塔維諾說道：「我知道當人們僅僅只看到被引用的字句時會有多不高興，但我真的沒有不敬之意，我對棒球歷史非常有興趣，我真的很喜歡球賽，雖然這也是沒有辦法證明的事。」

(中時電子報)

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