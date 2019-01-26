肺炎鏈球菌公費疫苗 擬放寛65歲以上民眾施打

針對公費流感疫苗是否改用四價疫苗，疾管署表示需經專家會議討論才能決定。（林周義攝）

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林周義

肺炎好發於嬰幼兒及老年人，根據現行規定，肺炎鏈球菌公費疫苗接種對象為剛出生的嬰幼兒，以及75歲以上的長者。衛福部近日研擬擴大接種對象，讓65歲的長者也能接種公費肺炎鏈球菌疫苗。若經行政院核定，有望明年上路，178萬人將受惠。

疾管署副署長羅一鈞表示，考量65歲以上長者為肺炎好發對象，因此研擬擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象。肺炎鏈球菌疫苗每5年需接種一劑，若自費接種，一劑需花費約1000元，預計上路第一年將增加3.7億元的支出。

另一方面，衛福部也研擬2021年將輪狀病毒納入常規接種項目，讓剛出生的寶寶公費接種，出生一年內接種3劑，預計增加3.9億元的支出。自費接種一劑需花費約2000元。新規定同需經過行政院核定，預計屆時將有21萬人受惠。

針對公費流感疫苗是否改用四價疫苗？羅一鈞表示，需根據優先順序而定。目前政府的計畫為明年擴大肺炎鏈球菌公費疫苗接種對象，後年將輪狀病毒疫苗納入常規接種。若外界對流感疫苗有意見，需提出急迫性原因，或找到額外財源，以免排擠其他計劃的實施進度。

羅一鈞強調，如將公費流感疫苗全面改為四價疫苗，將增加5.5億元的支出。目前正等待召開專家會議，待世界衛生組織（WHO）公布疫苗株後，才能做出下一步的決定。

(中時 )

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