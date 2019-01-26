李準基演唱會退票惹議 不走VIP慰勞粉絲接機

韓星李準基今（26）日來台超親民，不走VIP通告親迎粉絲。（圖／翻攝自李準基IG）

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中時電子報
／綜合報導

韓星李準基明（27）日將在台北舉辦演唱會，今日他刻意不走VIP親切來台，與台灣粉絲更靠近，現場也有超過百人以上接機，他面帶微笑刻意放慢腳步，讓每個粉絲都能看到他，還收下每位粉絲的禮物與送大家飛吻，零距離的親民感，也讓所有粉絲感到「揪甘心」。

韓星李準基五度訪台人氣不減，機場湧入上百位粉絲接機。（圖／翻攝自李準基IG）

李準基在演出高收視韓劇《武法律師》後回歸歌手身分，展開「2018-2019 LEE JOON GI ASIA TOUR”DELIGHT”」巡迴演唱會，明日將在台北舉辦，今日親民訪台，光是下飛機與粉絲互動就高達6分鐘才上保母車，隨後到達飯店，更是下車與粉絲比愛心手勢打招戶後才進入飯店，5度訪台的李準基輕易就抓住台灣妹的心，也讓不少粉絲覺得這次接機值回票價，事實上李準基本來要走VIP通道，但為了更貼近粉絲們，後來取消走一般通道，不讓粉絲們撲空。

桃園機場湧入上百位粉絲接機。（圖／主辦單位提供）

這次李準基演唱會也有意外插曲，不少粉絲為了更貼近李準基，在買票時就買多個區塊位子，確認買到票後再看哪個位子比較靠近，隨後將其他票退票，但因太多人換票及退票，造成主辦單位原公告25日前處理全部事項應變不及，臨時發道歉聲明希望所以有愛李準基的粉絲再等等，也怕有粉絲臨時想去演唱會而沒有票，決定到29日前才會完成退款。

(中時電子報)

李準基演唱會意外跑出退票插曲，主辦單位更改為演唱會結束後才全部進行退款。（圖／翻攝自主辦單位臉書）

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