太平天國和民進黨這點很像？李富城：吃相一樣

2019年01月26日 14:50 中時電子報 邱珮畇

2011年香港「太平天國文物展」上展出的太平天國錢幣。（新華社）

太平天國是中國古代歷史上規模最大的農民起義運動之一，在最強盛時期，其疆域曾佔有中國的半壁江山，但後期卻奢侈淫逸，邁向滅亡。關心政治時事的氣象主播李富城在臉書說，最近看歷史，看到太平天國，很像今天的執政黨，至少「吃相一樣」。

李富城在臉書感慨「最近看歷史，看到太平天國，回想，太平天國如果順利攻進北京城，就不會有後來『孫中山』，太平天國開始氣勢如虹，但是失敗了，看那一段歷史，很像今天的執政黨，至少吃相一樣。」

網友留言「有個聖庫嗎？」、「只是時空轉變，馬變成車，衣著等進步，但歷史是一直不斷的重複啊~」、「其主要原因是【王】太多，當初說好的讓人民過好日子...只看到【王】吃香喝辣，打下城池的吃香喝辣，戰敗大輸的也是吃香喝辣..所以，太平天國 止於 『南京』...就沒有然後了..」。

太平天國是中國古代歷史上規模最大的農民起義運動之一，在最強盛時期，其疆域曾佔有中國的半壁江山，其勢力擴展到十八個省份，實際控制的區域高達二十三個州府，總面積超過一百五十多萬平方公里。

太平軍進入南京之時，天王洪秀全就一頭鑽進深宮，與三千佳麗尋歡作樂，安享富貴，既不坐朝議政，也很少見人。太平天國政權嚴格推行自己的所謂「天曆」，每逢春節來臨，便禁止轄區軍民按傳統的舊曆過年守歲。

其實，說是禁止，也只不過禁止軍民的過年守歲的歡慶活動，而天王洪秀全等太平天國的最高領導們並不在禁止範圍之內，每逢過年，就是這些太平天國的將領們收妾納妃的盛大節日。

據網路資料，1853年1月，太平軍攻破武昌之時，洪秀全和他的領導集團就表現出前所未有的驕奢淫逸，他們不是致力於考慮如何打破清軍的圍困，如何擴大戰果。而是迅速投入到大肆搜刮財寶和美女的行動中，迅速的在武昌建起了「天朝門」、「天朝殿」，鑄造「金龍頭金璽」，令軍民們貢獻賀禮。

東王楊秀清更是迫不及待的學著古代封建帝王的惡行，在民間實施選美。東王有令要全城13歲至16歲少女，全部向官府報備，以備入選後宮，違令者罪及父母。據天王兒子幼主小天王回憶:乃父天京後宮之內，同床者多至88人，也就是說老婆多達88個，而東王楊秀清也多達60個。

太平天國實行嚴格的等級制度，當最底層的士兵們被迫禁慾的時候，太平天國裡不管是最高權力核心將領，或是高級文武百官，早已開始享受榮華富貴、聲色犬馬的奢侈生活，搶占財富、搶奪女人。

(中時電子報)