嘆有年紀又離過婚 孫協志戀愛憑感覺：中就中了！

2019年01月26日 14:53 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

孫協志在本次的中視《飢餓遊戲》從一開始的場勘、遊戲關卡策劃全一手包辦，且加上場勘當天還能盡情吃喝「試菜」，讓他開心大讚「場勘真好！」設計遊戲時，孫協志也坦言希望想些較有利自己專長的遊戲，但力求公正的他也說：「可是也要讓其他人有贏的機會嘛！所以還要考慮到其他人有什麼其他優勢可以來對付我？」

除了《飢餓遊戲》每錄必餓之外，他想起自己很久前也曾「飢餓」過，當時工作忙「那天整天持續工作、拍戲、表演、結束又馬上被拉去主持活動，工作滿檔，等全部忙完回到家、才發現已經過完一天了但什麼都沒吃！真的是忙到忘了！但因又累又餓又很晚了，乾脆直接睡覺！」

今年正好是孫協志出道第24年，對事業努力的他也坦言內心仍對愛情有憧憬：「當然也很想能有個伴，但這東西還是要看緣分吧！這種事也不是想就會有…」，他沉思了一下接著說：「加上自己也有點年紀、又離過一次婚，自己內心也有一些障礙…更要看看未來的另一半能不能夠接受這些，還包括面對未來、媒體啊等各種壓力。」

雖然心有期待但仍有許多卻步的孫協志，認為最重要是兩人相處，並說自己也很可能一見鍾情，「我是個非常重感覺的人，外型年紀那些都還好，對我來說最重要是相處溝通互動的感覺，只要中、就中了！」如同孫協志作詞的新歌「心動的瞬間只要一轉眼」完全是心情寫照。「總歸一句：是很期待，但內心仍有些障礙，希望緣分時機到了，一切都能順利並化解開來。」

(中時電子報)