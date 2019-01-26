頂尖大學接連終止華為合作 孟晚舟罕見回應了

面對多所頂尖學術機構中止與華為合作，華為財務總裁孟晚舟25日罕見投書媒體，表明華為與學術界合作目的只是從研究人員的經驗學習，未想過與合作夥伴獲取各種專利或研究。（資料照片／美聯社）

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中時電子報

中國大陸電信巨擘華為不僅面臨西方多國政府禁止進入，連多所頂尖學術機構都紛紛宣布中止接受金援與合作；對此，目前仍在加拿大、恐面臨引渡至美國的華為財務總裁孟晚舟25日罕見投書媒體，表明華為與學術界合作目的只是從研究人員的經驗學習，未想過與合作夥伴獲取各種專利或研究。

因擔憂未遵守川普政府下的國防授權法，許多美國如加州大學柏克萊分校、威斯康辛大學等頂尖大學紛紛停止使用華為設備；另外，英國牛津大學在18日決定停止接受來自華為的捐款，英國查爾斯王子創辦的王子信託基金也跟上宣布「基於公眾考量」，不再接受來自華為的捐贈。

面對西方多國官學雙管齊下封鎖，在加拿大獲保釋後保持低調的孟晚舟罕見發生，以英文投書日媒《日本經濟新聞》投稿，表示「華為從未想過從合作夥伴那裏獲取各種專利或研究成果」，表示今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究。

孟的投書提到，為了培育和外部的合作關係，華為啟動了「華為創新研究計劃（HIRP）」，為全世界大學和研究機構構建了虛擬的咖啡吧，與全球前100的大學和30多個國家的國家級研究機構的學者緊密合作；而目前由HIRP支持的項目數超過1200個，許多都已經成功實現商業化。

孟晚舟投書說，有一部分人似乎心存疑慮，但華為從未想過從合作夥伴那裏獲取各種專利或研究成果。英國牛津大學決定新的項目今後不再接受來自華為的資金援助，「但我們的目的只是從研究人員的成功與失敗中學習」。

即使現況面臨封鎖，孟晚舟仍表示，華為今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究。這樣的合作活動不僅僅有助於華為的業務活動，還將給社會和整個産業做出貢獻。

(中時電子報)

文章來源：孟晚舟向日本經濟新聞投稿

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