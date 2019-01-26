名嘴妹罵市長哥蠢 這理由讓黃智賢用定華為手機

2019年01月26日 15:03 中時電子報 陳儷方

美國及日本禁止政府部門使用華為手機，陸續有其他國家跟進，台灣則有工研院及資策會開第一槍，禁用華為產品，台南市政府則是地方政府中第一個宣布禁用。不過，尷尬了，名嘴妹妹黃智賢在臉書PO文開罵市長哥哥黃偉哲，「你知道你這樣做很蠢嗎？」

「我當然用華為手機」，黃智賢說，「我有兩支手機，一隻Oppo，一支華為。我配戴小米手環。這就是我比台獨腦殘優秀的原因」。

黃智賢指出，蔡英文擁抱美國不會有底線，中國沒有錯，只錯在搶了美國市場，對美國帝國霸權造成威脅，中國錯在華為太優秀才會被祭旗，「華為更只是因為太優秀，所以被祭旗」

黃智賢說自己在電子業很多年，也會寫簡單的程式，工研院跟資策會都知道華為的手機跟器材都沒毛病，一切只是懷璧其罪，至於蒐集使用者資料，微軟、臉書、Google、寶可夢，也都在蒐集你我的資料，各家手機也會回傳使用者資料，這些工研院資策會的專家們，對這些事「不是無知，是無恥」。

中央預計3月就會公布完整禁用名單，但台南市政府開了第一槍，黃智賢說，「台南市迫不及待，開了第一槍，禁用華為一切產品。台南市長黃偉哲，你知道，你這樣做很蠢嗎？」

臉書網友對黃智賢論點，表示支持，「全世界最笨的就是在打這種貿易戰！更可憐的是，明明自己不是挑起事端的國家還要跟風！」、「為了反對而反對的人本來就蠢笨」，網友也提問一道反證題，「全世界最想知道大陸機密的，美國不是第一就是第二，但大陸有禁止IPHONE嗎？」。

也有網友提出比較專業分析，「歐美最怕華為的地方，是未來萬物互聯的5G技術…，當你身邊任何東西都要連接網絡，衣食住行都是AI設備，那麽必須要用到5G，抓住5G主導權，等於掌握著未來科技的命脈」。

(中時電子報)