名嘴妹罵市長哥蠢 這理由讓黃智賢用定華為手機

名嘴黃智賢在臉書PO文說哥哥很蠢，「台南市長黃偉哲，你知道，你這樣做很蠢嗎？」（圖／翻攝臉書合成）

友善列印
中時電子報

美國及日本禁止政府部門使用華為手機，陸續有其他國家跟進，台灣則有工研院及資策會開第一槍，禁用華為產品，台南市政府則是地方政府中第一個宣布禁用。不過，尷尬了，名嘴妹妹黃智賢在臉書PO文開罵市長哥哥黃偉哲，「你知道你這樣做很蠢嗎？」

「我當然用華為手機」，黃智賢說，「我有兩支手機，一隻Oppo，一支華為。我配戴小米手環。這就是我比台獨腦殘優秀的原因」。

黃智賢指出，蔡英文擁抱美國不會有底線，中國沒有錯，只錯在搶了美國市場，對美國帝國霸權造成威脅，中國錯在華為太優秀才會被祭旗，「華為更只是因為太優秀，所以被祭旗」

黃智賢說自己在電子業很多年，也會寫簡單的程式，工研院跟資策會都知道華為的手機跟器材都沒毛病，一切只是懷璧其罪，至於蒐集使用者資料，微軟、臉書、Google、寶可夢，也都在蒐集你我的資料，各家手機也會回傳使用者資料，這些工研院資策會的專家們，對這些事「不是無知，是無恥」。

中央預計3月就會公布完整禁用名單，但台南市政府開了第一槍，黃智賢說，「台南市迫不及待，開了第一槍，禁用華為一切產品。台南市長黃偉哲，你知道，你這樣做很蠢嗎？」

臉書網友對黃智賢論點，表示支持，「全世界最笨的就是在打這種貿易戰！更可憐的是，明明自己不是挑起事端的國家還要跟風！」、「為了反對而反對的人本來就蠢笨」，網友也提問一道反證題，「全世界最想知道大陸機密的，美國不是第一就是第二，但大陸有禁止IPHONE嗎？」。

也有網友提出比較專業分析，「歐美最怕華為的地方，是未來萬物互聯的5G技術…，當你身邊任何東西都要連接網絡，衣食住行都是AI設備，那麽必須要用到5G，抓住5G主導權，等於掌握著未來科技的命脈」。

(中時電子報)

超會忍考生！闌尾炎發作繼續撐 減肥常踩雷 專家揭這5大「錯誤法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。