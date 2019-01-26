減肥常踩雷 專家揭這5大「錯誤法」最糟

專家指出，完全拒絕攝取脂肪，其實是一種錯誤的減肥方法。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

冬天冷颼颼，這時吃個熱食暖暖胃最棒了。台灣人愛吃的火鍋、麻油雞、薑母鴨等美食，熱量都超高，吃多了肯定囤積脂肪，不知不覺中讓人身材變形，到驚覺後才急找方法搶救。

《生命日報》報導，難忍口腹之欲，東西吃多了必然會發胖，為減掉身上多餘的脂肪，許多人會嘗試各式各樣的減肥方法，但在選擇何種方法減重時，常誤踩地雷而不自知，導致最後減肥一事無成。有媒體盤點常見的5大減肥錯誤方法，來看看你是否在減肥時也中招了。

1.吃辣減肥

許多人以為吃辣可燃燒脂肪，但太常吃辣恐會影響腸胃功能，嚴重的話，還可能導致胃痛甚至胃出血。

2.拒絕攝取脂肪

攝取脂肪會變胖的想法，讓許多人視攝取脂肪為畏途。事實上脂肪類食品耐消化、抗餓，可減少對澱粉類食物和零食的攝取。

3.不喝水

怕水腫的人通常不愛喝水，但人體70%是水，若身體沒攝取足夠水分，就容易引起新陳代謝紊亂，使得吸收多、釋放少，對健康造成更嚴重的損害。

4.不吃早餐

不吃早餐或吃個早午餐，都會對身體造成不良影響。饑餓感是由於血液中的糖分降低，低血糖會促進生長激素的分泌，然後攝取大量的食物，使得生長激素分泌的更旺盛，組織脂肪就會不斷增加，長期下來，不僅腸胃受到傷害，還會罹患慢性疾病，甚至出現心神不寧、身材走樣等狀況。

5.穿著緊身衣、泡三溫暖

這兩種方法其實只會減掉水分，而不是你念茲在茲的脂肪，只要補充水分，體重很快就會恢復原狀。

(中時電子報)

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