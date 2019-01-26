前總統馬英九花蓮簽書會 馬迷砸三萬支持

2019年01月26日 15:14 中時 張祈

前總統馬英九今下午在花蓮遠百誠品書店舉行新書簽名會。（張祈攝）

民眾握手、拍照，前總統馬英九來者不拒。（張祈攝）

店門外排著不少等著進場簽書的馬迷們。（張祈攝）

民眾人手一本，排隊購買前總統馬英九的新書。（張祈攝）

前總統馬英九一進到書店，民眾熱情向前握手。（張祈攝）

民眾熱情捕捉前總統馬英九的身影。（張祈攝）

前總統馬英九近日來忙著賣書，將過去8年執政經驗集結成書，發行《八年執政回憶錄》熱銷三萬本，今下午1時許來到花蓮誠品舉行簽書會，書店內外聚集前來朝聖的馬迷們，一名遠從新北市來的袁姓馬迷今一口氣買了42本支持偶像，她說，加上前一場買的36本，總共花了3多萬元支持前總統。

前總統馬英九過去兩次總統大選，花蓮得票率都超過7成，在花蓮的高人氣卸任後不減反增，去年多次訪花，所到之處都擠滿「馬迷」，花蓮唯一場遠百花蓮誠品簽書會，同樣展現高人氣，不到10點就出現排隊人潮，店裡店外都塞滿人潮。

馬前總統說，出這本執政回憶錄，有見證歷史、分享經驗、反省檢討三項目的，呼籲買書的民眾一定要看完，也要提供意見，讓他有機會反省8年來的所作所為，他也透露，一本書18萬字仍不能完整記錄，但目前沒有打算出續集，只想好好聽到民眾反應。

一名遠從新北市來參加簽書會的袁姓馬迷，今天一次就買了42本，她說，想好好了解馬前總統過去執政的心得，上一星期在中壢簽書會買了36本，但親朋好友們都搶著要，這次再來花蓮加購，總共買了78本，花了3萬多元，已經很滿足，不會繼續跟下去了。

(中時 )