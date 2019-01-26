學測國寫考「中小學禁含糖飲料」 考生：沒意義

2019年01月26日 15:29 中時 張穎齊

師大附中的趙韋淞表示，考減糖宣導有點沒意義。（張穎齊攝）

108年大學學測今（26）日舉行第2天，下午第一堂考的是國文寫作。（張穎齊攝）

108年大學學測今（26）日舉行第2天，下午第一堂考的是國文寫作，考減糖宣導，以及作文「溫暖的心」2大題型，台北考生普遍認為難度適中，溫暖的心是拿陶淵明對人子、外公對阿啟伯來分析，較好發揮；但至於題目中針對「中小學校園禁止含糖飲料」贊成或反對，有考生覺得「沒意義」，感覺就是政府想禁止。

學測國寫第2大題分2小題，列舉出國人每周至少喝1次含糖飲料的人數百分比圖表，第1小題問最應宣導的年齡層為何？第2小題問「中小學校園禁止含糖飲料」贊成與否，以及看法。

第2大題則是分為陶淵明的文言文，及阿啟伯的白話文，兩者共通處在於強調「善待他人」的心，第1小題為剖析，第2小題為分享自己所聽聞或經歷的「溫暖的心」。

「你越禁止小學生越愛做，這題有點沒意義！」師大附中的趙韋淞同學表示，以他自己的立場，他弟弟就讀小學，但政府越是要禁止，其實小朋友會越愛做，感覺就是政府想要在國中小推行這項禁糖宣導；不過整體下來，題目難度不算高。

「難度算適中，還滿好發揮！」就讀萬芳高中的章郁珈說，之前模擬考還比較難，禁糖那題她是寫贊成的，就是站在校方的立場表述；而「溫暖的心」她則舉出，曾經在便當店看到小男孩只點2碗白飯，老闆便默默地幫小男孩加上滿滿的料，讓她感覺社會的角落還是有很溫暖的地方。

(中時 )