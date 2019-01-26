出面回應「次等公民說」 哈孝遠：只有用肉身占車位

藝人哈孝遠被爆料與民眾爆發停車糾紛，又罵遊覽車司機「次等公民」。（圖／中天新聞）

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中時電子報
／綜合報導、／影音編輯
哈孝遠出面開記者會還原「次等公民說」

前SBL籃球員的藝人哈孝遠，被爆與太太為了停車位與民眾產生糾紛，甚至怒罵對方「次等公民」，事件曝光後，稍早哈孝遠也做出回應，表示確實有讓太太下車佔車位，但沒有罵遊覽車司機次等公民。

哈孝遠稍早做出回應，承認有用太太肉身佔車位，但沒有罵對方次等公民。（圖／中時電子報）

藝人哈孝遠被爆料指出，他和太太昨（25）晚在台北劍潭站附近開車擋在另台車前面，與該車主爭吵，此時一旁有位遊覽車司機見狀，便提醒哈孝遠擋到後面的車了，但哈孝遠沒理會對方，對方便開始錄影拍照並PO網爆料哈孝遠嗆他「你這種次等公民，沒資格拍我」，事件曝光後引發網友議論，對此哈孝遠做出回應。

哈孝遠也還原當晚經過，並請對方拿出影片對質，看有無說出次等公民四個字。（圖／中時電子報）

哈孝遠表示，當天是因為車位難找，他與懷孕的太太看見一旁有台車要駛離車位，於是在一旁等待，並請太太下車佔車位，以便他好好停車。沒想到卻跑出另一台車往懷孕的太太佔的車位行駛，他擔心太太被撞，也氣憤自己等待許久的車位被白目駕駛停走，於是和對方發生爭執，一旁卻跑出遊覽車司機管閒事甚至拿出手機錄影拍他，他回覆「你不知道我在處理糾紛嗎？你的車也停在黃線上，憑什麼拍我」？這時對方稱黃線可以停，哈孝遠則指出「黃線是給人臨停的，而且該閃黃燈」。

「次等公民憑啥拍我」哈孝遠遭控違停嗆聲。（中天新聞）

哈孝遠表示只有跟對方說不想跟你這種人繼續討論，但沒有罵對方次等公民，也歡迎對方拿出錄影影片對質，不要造謠生事。

(中時電子報)

被爆打橫停車擋2車道 哈孝遠嗆「次等公民沒資格拍我」

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