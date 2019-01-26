美女律師投奔巴基斯坦假土豪 慘淪性奴日日遭虐

澳洲女律師霍爾Lara Hall）遭騙飛巴基斯坦會土豪，結果慘淪性奴。（臉書照片）

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中時電子報

不是只有台女會被騙！澳洲雪梨一名女律師，網交一名巴基斯坦男子，對方自稱是富豪，女律師飛去巴國準備當貴婦，豈料卻陷入一場惡夢，對方非但不是富豪，更禁錮、虐待和強姦她。更扯的是，女律師向澳洲大使館求援，竟獲冷淡回應，最後靠一間俱樂部脫離魔掌，還得上網募款才有錢買機票回澳洲。

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30歲的女律師霍爾（Lara Hall）近日向媒體披露她的悲慘遭遇。她2013年在火車上認識巴基斯坦女子蕾哈娜（Rhianna），成為對方的好友兼英文老師，並透過蕾哈娜認識了人在巴基斯坦的男子薩賈德（Sajjad）。

薩賈德自稱也是律師，擁有5間房子，還有一棟西班牙別墅，承諾給霍爾幸福的生活。2018年，薩賈德邀請霍爾到巴基斯坦旁遮普邦拉合爾市，參加其兄弟的婚禮，霍爾欣然前往，沒想到卻是噩夢的開始。

薩賈德根本不是富豪，也沒有豪宅，而是住在一間擠了20人的5房陋室。更可怕的是，薩賈德監禁、毆打霍爾，把她當成性奴強姦，不給她吃東西甚至不給女性用品，讓她經血流滿四周。

霍爾的30天簽證過期後，薩賈德威脅如果她離開就可能被捕。霍爾設法向澳洲大使館求援，沒想到對方反應冷淡。最後她求助一間俱樂部AFOHS的拉菲克博士（Kaiser Rafiq），在拉菲克的幫助下逃離魔掌。拉菲克表示，他破例幫助霍爾的原因之一是不希望她認為巴基斯坦人民都是壞蛋。

由於沒錢買機票回澳洲，霍爾只好設立GoFundMe網頁募款，並經由英國巴基斯坦基督教協會的幫助才回到澳洲。霍爾對澳洲政府的不作為感到憤怒，目前正在發起譴責政府的網路請願書。

(中時電子報)

文章來源：Aussie lawyer tells how she was raped, starved and kept prisoner after travelling to Pakistan to meet ‘man of her dreams’

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