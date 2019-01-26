朱立倫台南廟宇參拜 基層人氣佳

前新北市長朱立倫下午到台南後壁泰安宮、新營太子宮參拜，上台致詞時強調自己過去拚經濟的政績。(莊曜聰攝)

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朱立倫在廟宇平安宴上逐桌敬酒，民眾爭相拍照，人氣頗旺。(莊曜聰攝)
朱立倫參拜廟宇受到熱烈歡迎，他也展現親和力與小朋友合照。(莊曜聰攝)

前新北市長朱立倫今天下午到台南後壁下茄苳泰安宮、新營太子宮參拜，現場民眾高喊「總統好」並爭相合照，基層反應頗熱烈，朱立倫應邀上台致詞時說，再三強調自己專長就是拚經濟，年輕人也一再對他說，如果未來有機會領導台灣，維持兩岸和平合作發展，健康平安賺大錢就是大家的目標，過完年後他則要前往美國進行學習之旅。

已表態爭取2020總統大選的朱立倫，有中常委提案總統初選比照美式風格，在各地辦初選辯論會，再採分區民調及投票，朱立倫指出，這只是個過程，最重要的是公開、透明、公平，選出最具有民意的總統候選人，因為目標不只是國民黨黨內初選，而是取得2020總統大選的勝利。

關於昨日PO出與洪秀柱合照，是否意味2人破冰，朱立倫強調，昨天就是單純向洪拜年，而且近年來2人常常見面，並沒有所謂的心結。

而妻舅高思博在今天宣布定居台南，未來要深蹲經營，將回南台科大任教，也服務鄉親，首要目標輔選朱立倫當選下屆總統，朱立倫表示，高雖然這次競選台南市長失利，但也獲得許多鄉親支持，只能持續深耕基層，就有機會；高思博說，這是家人討論後的結果，於公方面，若朱能為人民服務，對台灣也是好的。

(中時 )

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