財神到！只花27元買鮮奶 幸運中千萬發票大獎

2019年01月26日 15:50 工商 劉馥瑜

財神到！統一發票2018年11、12月中獎號碼25日開出，國內兩大超商7-ELEVEN跟全家便利商店都開出千萬大獎。有趣的是，超商千萬得主消費金額都不超過100元，其中，金額最低的是在小7花27元買一瓶鮮乳，就幸運中大獎！

7-ELEVEN昨公布最新統一發票中獎名單，共有3名1,000萬特別獎得主，分別位在高雄岡山、新北中和、新竹市東區，消費金額分別是95元、35元、27元，其中，27元是買鮮乳、35元則是買麵包，都是食品類。

全家也有1組1,000萬特別獎，中獎者是在台北市北投區明德店，購買全家自有品牌「媽媽煮藝」經典鍋貼，以及光泉茉莉蜜茶，總共花60元，就幸運得最大獎。

在其他獎項部分，7-ELEVEN也有3名200萬特獎得主，分別位於新北新莊、嘉義市西區、台中市西屯區，消費金額也只有100元、30元、64元，主要購買飲料跟麵包。

至於全家也有1組200萬元特獎，在高雄孟文店開出。另有頭獎20萬元，開出3組，分別在大雅好神店、台東關山店、雙林店，其中，全家表示，大雅好神店一名消費者只花3元影印，就中了20萬元；而台東關山店消費者則是購買2支全家Fami霜淇淋，幸運中獎。

此外，超市龍頭全聯也開出1張1,000萬特別獎，位於三重集美門市，消費者花費330元，購買生活泡沫紅茶、阿華田麥芽牛奶、波蜜果菜汁、御茶園四季青、孔雀香酥脆香魚、統一純喫茶綠等食品類，就中了千萬大獎。

值得一提的是，為吸引顧客到店兌換並消費，全聯跟7-ELEVEN都推出獎金儲值限時加碼回饋活動。全聯表示，統一發票五獎、六獎可到全聯兌領，為鼓勵消費者將獎金金額直接儲值到福利卡，即起推出福利卡紅利點數加贈活動，回饋率1％～2.4％；小七也祭出兌換獎金儲值餘額卡或icash2.0，就享5％儲值金及OPENPOINT點數回饋。

(工商 )