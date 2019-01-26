國寫超簡單！知性題考高糖飲料 感性題考善意

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旺報

國寫第一大題知性題考「高糖飲料」影響身心健康，包括兩個圖表；第二大題感性題取材自陶潛史料《南史》及現代小說《千江有水千江月》，談對他人的憐惜與善意。高中教師認為兩大題設問平易，符合考生生活情境，且時間增長還適度限定字數，應該不難作答。

今年國寫作答時間首次擴增到90分鐘，兩大題共50分，成績計算方式是國文科成績將包含選擇題（滿分100分）與國寫（滿分50分），兩部分成績各占50％。

中山女高教師李明慈表示，今年素材更貼近學生生活經驗，知性題考驗學生圖表判讀能力，並問你贊不贊成中小學禁止含糖飲料，要選擇立場並提出論述即可。

建國中學教師周杏芬認為知性題比去年簡單很多，只要將圖1、圖2比例相乘就知道是13到15歲國中男生應列為最優先宣導對象；至於禁止與否，只要思路清楚、文字流暢、結構完整、論證嚴謹、內容豐富，應該就可得高分。

中正高中教師張青松認為，該題與去年大考中心研究卷網路的被遺忘權類似，但更簡單，只要有國中程度以上判讀圖表能力就可以作答。他強調無論正反雙方都要關注對方的理由。

成功高中教師李仁展表示感性題「溫暖的心」不難寫，要拿高分可能要描寫具體表現、擴寫到施與受的差異、如何不濫用善意等。

(旺報 )

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