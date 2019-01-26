醫師攝影家黃伯驥的半世紀光陰.劇場

2019年01月26日 16:04 中時 黃子明

（圖／黃伯驥作品）

出身屏東東港政商世家的資深攝影家黃伯驥，1964年購入人生第一台相機，從事攝影創作迄今已逾半世紀，現年88歲的他不僅是個攝影家，也是位資深小兒科醫師，懸壺行醫超過一甲子，扮演這雙重身分對他來說游刃有餘，如今以米壽高齡，在台灣創價學會板橋藝文中心展出《光陰‧劇場 黃伯驥光影五十載攝影回顧展》，展現的不只是一個攝影家對時代與城市記憶的情感，也是一位仁心老醫師對土地人民的關懷。

黃伯驥不僅在專業上跨不同領域，他的成長背景也受到多重文化影響，雖生於日本統治時期，但從小跟著祖父與父親學習漢文與書法，累積厚實中國文學基礎，1940年代和到大陸經商的父親移居南京、上海，進入日僑學校接受全日文教育，直到1946年返台，進入高雄中學就讀，念完初三與高中課程，接著考進台大醫學院，接受7年醫學教育，可說歷經多個文化、語言與生活方式的轉換，這樣的經歷，讓黃伯驥有更敏銳的社會觀察力，也對他個人性格與創作風格產生深厚影響。

個性溫文儒雅的黃伯驥，對自我要求卻極為嚴格；攝影家張照堂表示，黃伯驥在繁忙行醫生涯中，經常利用空檔徒步或騎單車踏遍各地拍照，雖然他天生扁平足，不適合長時間行走與站立，不過對攝影的熱愛，讓他忘了這個不便，也使得他已近90高齡，仍然耳聰目明、身體健朗，在許多場合見到黃伯驥，總見他笑嘻嘻，一貫沉穩低調，但他50餘年來創作所留下的時代記錄，仍然受到文化部重視，在前年推出《台灣攝影家系列叢書》第一輯，就把他列為首批出版專書的攝影家之一。

這次展出80多件黃伯驥60至90年代作品，由黃伯驥與夏門攝影企劃研究室主持人簡永彬共同精選，題材主要集中早期台灣兒童、勞動階層、常民生活，內容彰顯人性良善與正向社會情境，可說非常平實刻劃台灣人民質樸的性格，也跟他自己堅信攝影就是真、善、美的核心價值不謀而合。

(中時 )

（圖／黃伯驥作品）