為王義川造勢 蘇貞昌：質詢我的時候不要太兇

2019年01月26日 16:09 中時 馮惠宜

選前最後一天衝刺，台中市北屯北區立委補選候選人王義川26日在北屯區仁和公園舉辦選前音樂會。行政院長蘇貞昌致詞時表示，王義川有高學歷、豐富的行政經驗，是交通專業，「交通通，就萬事通。他只有一點拜託王義川，「質詢我的時候不要太兇」。

王義川的選前音樂會除邀請張秀卿、翁立友、詹雅雯等歌手獻唱，行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍都蒞臨站台。

行政院長蘇貞昌表示，王義川當過大學教授、台中市政府的交通局長，學識、好能力，從軌道建設做到自行車道，規劃整體交通建設，「這個年輕人不簡單。」蘇貞昌說，台中需要交通立委為大家打拼，「交通如果通，就萬事通」，希望大家給王義川機會進到立法院，自己只求王義川「質詢我的時候不要太兇」。

蘇貞昌說，自己擔起行政院的重擔，就是要為台灣好，要照顧好百姓，福國利民，因為要做的事情非常多，也邀請林佳龍來協助交通，一起衝衝衝。現在立法院空出一個位子，而行政院有很多福國利民的工作，需要一隻有力的手幫忙支持，行政院也比較好做事。

蘇貞昌感謝民眾的熱情，因為補選投票率不高，如果大家可以動員多一點人，這將會成為輸贏的關鍵。「不只拉一票，要催票、要固票」蘇貞昌呼籲大家支持王義川，讓王義川做民意代表，支持佳龍、支持交通、支持台中。

(中時 )