為王義川造勢 蘇貞昌：質詢我的時候不要太兇

行政院長蘇貞昌（中）專程為民進黨候選人王義川助選。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

選前最後一天衝刺，台中市北屯北區立委補選候選人王義川26日在北屯區仁和公園舉辦選前音樂會。行政院長蘇貞昌致詞時表示，王義川有高學歷、豐富的行政經驗，是交通專業，「交通通，就萬事通。他只有一點拜託王義川，「質詢我的時候不要太兇」。

王義川的選前音樂會除邀請張秀卿、翁立友、詹雅雯等歌手獻唱，行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍都蒞臨站台。

行政院長蘇貞昌表示，王義川當過大學教授、台中市政府的交通局長，學識、好能力，從軌道建設做到自行車道，規劃整體交通建設，「這個年輕人不簡單。」蘇貞昌說，台中需要交通立委為大家打拼，「交通如果通，就萬事通」，希望大家給王義川機會進到立法院，自己只求王義川「質詢我的時候不要太兇」。

蘇貞昌說，自己擔起行政院的重擔，就是要為台灣好，要照顧好百姓，福國利民，因為要做的事情非常多，也邀請林佳龍來協助交通，一起衝衝衝。現在立法院空出一個位子，而行政院有很多福國利民的工作，需要一隻有力的手幫忙支持，行政院也比較好做事。

蘇貞昌感謝民眾的熱情，因為補選投票率不高，如果大家可以動員多一點人，這將會成為輸贏的關鍵。「不只拉一票，要催票、要固票」蘇貞昌呼籲大家支持王義川，讓王義川做民意代表，支持佳龍、支持交通、支持台中。

(中時 )

批對手「金牛選舉」柯P：算招牌… 角逐2020？王金平：讓人民過好生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。