以投資「IBCoin」為幌子詐騙2.5億 年輕犯嫌臉書高調炫富

「零價值」虛擬幣誆投資　詐2.5億嫌落網
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中時
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警方共查扣現金202萬多元、保時捷、賓士跑車3部等贓證物。(林郁平攝)
年輕嫌犯在臉書高調炫富，以吸引民眾投資「IBCoin」。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第七大隊偵破一個以投資虛擬貨幣「IBCoin」為名義的詐騙集團，逮捕林姓主嫌等15名嫌犯，警方調查，嫌犯大多先於臉書PO文炫富，自稱投資獲利甚豐，並稱目前尚有投資方案可以教人或讓人參加，藉以引誘被害人留言詢問，然後再向被害人誆稱所投資的「IBCoin」，是與「比特幣」、「以太幣」相似、具有投資價值的虛擬貨幣，並以「有內線、有其公司團隊操盤操作、即將在國內之交易所上架、將來會漲10倍以上、等漲到一定程度後再教導怎麼賣出獲利」等低投資高獲利之言語，誘使被害人信以為真，以1顆50元以上至100元不等，購買無實際價值且極難流通變現的「IBCoin」。

警方調查，林嫌於前年10月底，透過管道於大陸取得8千餘萬顆的「IBCoin」，再陸續無償分發或以1顆1.5元之價格轉售給旗下成員，之後再由旗下成員以1顆50元至100元之價格推銷販售給民眾，初步清查已報案的被害人已有30多人，若以已販售出去之「IBCoin」數額500萬顆計算，詐騙金額則將高達新臺幣2億5000萬元。

年輕嫌犯在臉書高調炫富，以吸引民眾投資「IBCoin」。(林郁平翻攝)

警方共查扣現金202萬多元、保時捷、賓士跑車3部、行動電話30支、教戰守則筆記、帳冊、被害人名單等贓證物。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時 )

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