SBL》湊個「好」字！張羽霖愛女剛生照樣上場

2019年01月26日 16:21 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

整整提前快2周，台啤前鋒「齊天大聖」張羽霖26日凌晨喜迎愛女誕生，跟3歲兒子剛好湊個完美的「好」字，但別以為他就沒來打台啤與金酒之戰了，「因為三哥(台啤教頭周俊三)不給假，我只好打完這場再趕去醫院照顧妻小！」

張羽霖老婆原本預產期是2月10日，沒想到26日凌晨4點開始突然陣痛不斷，張羽霖只好趕緊把老婆帶去醫院，順利在凌晨5點46分生下自己第2個小孩，問他是否要生第3個？他連忙回，「不生了，兩個就緊繃了，3個太多了。」

儘管已征戰SBL第15個年頭，33歲的張羽霖，本季場均仍有6.1分、1.2籃板，是台啤不可缺乏的替補戰力，隨著本季是合約年，他希望自己能跟台啤至少續約2年，打到35歲左右再來宣告退役，但他的退休計畫相當具有他的風格。

「我目前打算在桃園或台北開早餐店，因為我很愛吃早餐，那只是我的一個選項，」來自一三七體系的張羽霖說，「也許我可能回去高雄，跟我三民的學長或學弟一樣，到Costco或台塑上班，不過現在我還沒打算想那麼遠。」

還記得當年張羽霖擁有跟「齊天大聖」一樣的驚人爆發彈跳力，成為SBL史上唯一能在灌籃大賽連霸(第3、第4季)球員，如今卻已變成1兒1女的老爸，卻還不願認老，繼續在場上奔馳，只是現在他不灌籃了，改投三分球了！

(中時電子報)