角逐2020？王金平：讓人民過好生活是未來要做的工作

2019年01月26日 16:21 中時 劉宥廷

前立法院長王金平受訪表示，目前仍在評估，元宵過後才會表態，但王致詞時提到提出解決國家困局的方案，讓人民過好生活是他未來要做的工作，此話一出足以嗅出其有著總統格局。(劉宥廷攝)

王的支持者已先自發組成「王金平之友會高雄博愛分會成立大會」，各界民間友人900人與會，用行動敦促王參選。(劉宥廷攝)

前立法院長王金平要隨因緣決定是否角逐2020總統，但其不少支持者已先自發組成「王金平之友會高雄博愛分會成立大會」，各界民間友人900人與會，用行動敦促王參選；王金平受訪表示，目前仍在評估，元宵過後才會表態，但王致詞時提到提出解決國家困局的方案，讓人民過好生活是他未來要做的工作，此話一出足以嗅出其有著總統格局。

王金平高雄第一個後援會成立，由前高雄高分院退休庭長林明燦擔任會長，高市議長許崑源、副議長陸淑美等市議員，高市農會理事長蕭漢俊、漁會總幹事黃昭欽、地方聞人蔡文弘董事長等各界代表與會，現場敦促高呼「選總統」聲不斷；王金平也滿臉笑意，逐一和支持者握手寒暄。

被媒體問及是否參選2020及成立大會支持者的熱情時，王金平說，這場後援會是高市法界、警界及軍公教自動自發成立，是敦促期待他能早日宣布競選2020的大選；王金平說，這是鼓勵他，希望能增加他的信心，並強調他從頭到尾都沒參與，與會的人要他「出一個人就好」，感謝他們的好意。

媒體追問宣布時程是否會提前及副手人選？王金平機警笑答「想套我話？」，但強調，黨內初選出線後才是適當時機，不必急，一步步穩健向前走；王說，國民黨被詬病就是送禮或宴客，希望黨內勿「故態復萌」，訂出辦法防止，否則他無法接受，至於他仍在評估，元宵過後才會宣布。

王金平雖沒表態，但他向支持者致詞時表示，他是一個草地囝仔，一路走來對國家和黨與社會都心存感恩的心，他也在用心觀察和了解國家的困局，如何處理國家困局，要有一套誠心誠意的把握方案出來，才是最重要的；他會向人民講出國家的困局，會提出解決困局的方案，使國家安全和社會安定及經濟發展，讓人民過好生活是他未來的工作。

(中時 )